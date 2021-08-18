Милованов ответил на обвинения адвокатов Данилюка в конфликте интересов: что будет с конкурсом на главу БЭБ

Результатам конкурса на председателя Бюро экономической безопасности (БЭБ) ничего не грозит, несмотря на жалобу со стороны адвокатов экс-главы СНБО Александра Данилюка в НАПК, уверен глава комиссии Тимофей Милованов.

"Я думаю, что это не ставит сам конкурс под угрозу. Данилюк был не допущен в конкурсу из-за отсутствия нострификации диплома и чтобы ему изменить это решение, нужно будет решение суда по сути нострификации", – рассказал Милованов в комментарии OBOZREVATEL.

При этом он отметил: что свои собственные иностранные дипломы он нострифицировал в Украине. Также Милованов добавил, что комиссия приняла решение не признавать дипломы, в том числе, основываясь на выводы Министерства образования и Национального агентства по вопросам госслужбы.

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Правда, адвокаты Данилюка не оспаривают само решение комиссии, а обвиняют Милованова в предвзятости. Мол, его связывали дружеские отношения с Данилюком, значит, на лицо конфликт интересов.

"Это юридическая тактика. Они обвиняют меня в дружественных отношениях с Данилюком, и из этого что следует? Я бы понял, если бы я проголосовал за его допущение к конкурсу, несмотря на отсутствие нострификации диплома. Но я ведь голосовал против. Всего семь человек проголосовало против, не только я", – добавил Милованов.

"Моя позиция – никакого конфликта интересов нет. Чтобы его признать, нужен частный интерес. От того, что я хорошо или плохо к нему отношусь, я никакую выгоду не получу. Он не донор KSE, мы не имеем общего бизнеса, семьями не встречаемся", – добавил Милованов.

При этом глава комиссии отметил, что медийная работа Данилюка пока что успешнее, чем юридическая. Мол, его юристы не указали на необходимость нострификации диплома, а после отправили жалобу в НАПК, а не в Нацполицию.

НАПК же в своем письме указало, что жалобу получила и передала в орган, к компетенции которого относится проверка указанных фактов – в Национальную полицию. "Теперь они публично отправляют это письмо от НАПК в СМИ, мол, это НАПК нашло нарушения, а не получило информацию о возможных нарушениях от адвокатов", – добавил Милованов.

На данный момент ни Нацполиция, ни другие ведомства к Милованову за пояснениями не обращалось. Кроме того, он отметил, что за время своей работы министром на него писали десятки таких жалоб и ни разу никто не брал у него пояснений. "Это нормально. Так работает демократия", – подытожил глава комиссии.

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