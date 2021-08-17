Во время конкурса на главу БЭБ выявлены нарушения, суд открыл производство

Адвокаты экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка заявили, что во время конкурсного отбора директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) были допущены нарушения. Якобы Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило возможный конфликт интересов у главы комиссии Тимофея Милованова. Кроме того, по иску другого кандидата на должность – Дениса Осмоловского – суд уже открыл производство.

Судя по документу НАПК, опубликованному юридической компанией "Миллер" в Facebook 17 августа, конфликт интересов – это дружеские отношения Милованова и Данилюка, существовавшие на момент отбора (чтобы посмотреть копию ответа Нацагенства адвокатам, доскролльте страницу до конца).

В НАПК сообщили, что обратились в Нацполицию, чтобы решить вопрос с составлением протокола о вероятном админнарушении со стороны главы комиссии.

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Адвокаты в свою очередь подали иск в Киевский окружной административный суд с требованием остановить дальнейшие этапы отбора.

Известно, что Окружной админсуд Киева уже открыл производство по иску Осмоловского, еще одного кандидата на кресло руководителя БЭБ. Он просил суд признать решение комиссии, касающейся организации тестирования на знание законодательства и вербально-логическое мышление, противоправным.

По версии истца, объем полномочий конкурсной комиссии таким образом было противоправно расширено.

Отметим, что Осмоловский ранее работал на руководящих должностях в Государственной налоговой администрации в Киеве и в Черниговской области.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Данилюк в свой день рождения подрался с главой конкурсной комиссии Миловановым.

Комиссия ранее не допустила Данилюка к отбору из-за отсутствия подтвержденного профильного высшего образования. Сам кандидат назвал эту причину "дебильным аргументом". Позже адвокаты Данилюка подали иск в суд.