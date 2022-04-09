Ленд-лиз от США: за военную помощь Украине может заплатить Россия

Военную технику и снаряжение, которую Украина получит по программе ленд-лиза от США и решит оставить себе после окончания войны, могут оплатить из арестованных счетов России. Важно отметить, что платить нужно будет только за то, что не будет уничтожено во время войны.

Об этом со ссылкой на источники в Минфине сообщает издание Mind. Никаких текущих расчетов за использование военного снаряжения и материально-технического обеспечения войск из бюджета Украины не предусматривается.

Источник в Минфине Украины сообщил, что оплата, вероятно, будет взиматься в счет российских нефтегазовых репараций в рамках многосторонних договоренностей между правительством Украины, министерством финансов США (ответственным за управление программой Lend Lease) и европейскими партнерами.

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"Сама процедура предоставления военно-технической помощи предусматривает обеспечение Украины не только оружием со складов стран бывшего Варшавского соглашения, в том числе наступательного функционала, но и современных образцов высокоточного оружия", – уточнили в Минфине Украины.

Во Второй мировой войне США поставляли своим союзникам технику, вооружение, топливо и продукты питания. Для этого приняли специальную программу ленд-лиз. Она давала право президенту для защиты США поставлять любой стране, которая нуждается в военной поддержке, помощь практически в неограниченных масштабах и без согласований. Речь идет о продуктах, топливе, оружии, военной технике.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Сенат США возродил программу, к которой не возвращались со времен Второй мировой войны – ленд-лиз. Она, как считают американцы, позволила победить Адольфа Гитлера, а теперь должна остановить президента РФ Владимира Путина.