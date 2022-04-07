Программу "против Гитлера" возродили в США: как помогут Украине победить Путина инструментом Второй мировой

Сенат США возродил программу, к которой не возвращались со времен Второй мировой войны – ленд-лиз. Она, как считают американцы, позволила победить Адольфа Гитлера, а теперь должна остановить президента РФ Владимира Путина.

О том, как будет работать ленд-лиз, что он даст Украине и сколько это может стоить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое ленд-лиз?

Во Второй мировой войне США поставляли своим союзникам технику, вооружение, топливо и продукты питания. Для этого приняли специальную программу ленд-лиз. Она давала право президенту для защиты США поставлять любой стране, которая нуждается в военной поддержке, помощь практически в неограниченных масштабах и без согласований. Речь идет о:

Видео дня

продуктах;

топливе;

оружии;

военной технике.

Сенат США своим большинством принял решение для помощи Украине в войне против России возродить ленд-лиз. Этот документ развяжет руки для предоставления практически любой помощи как Украине, так и всем странам, которые будут бороться с РФ.

И все будут поставлять бесплатно?

Нет, не совсем. Все, что не уничтожат и не используют во время войны – все топливо, все медикаменты и вооружение нужно будет оплатить. Допустим, если США предоставит Украине 1 тыс. единиц военной техники по программе ленд-лиза, но для победы над захватчиком успеют использовать только 300 единиц, за оставшиеся 700 единиц придется заплатить (оплата может быть частями).

К примеру, в СССР во время Второй мировой войны США отправили по программе ленд-лиза технику почти на 11 млрд долларов. Учитывая действующую покупательную способность доллара, это примерно как 166 млрд долларов в 2022-м. так вот, примерно 2 млрд долларов Советскому Союзу пришлось вернуть. После войны были длительные переговоры: считали, сколько техники уцелело и сколько теперь придется заплатить.

Кстати, в СССР очень неохотно упоминали помощь Штатов. В 1941-м в Уголовный кодекс включили 58-ю статью – за "Восхваление американской техники" грозило до 10 лет лагерей. Американцы же учили о программе ленд-лиза в рамках школьной программы истории. В США считают, что именно эта помощь позволила одержать победу над Адольфом Гитлером и переломила ход войны.

И что Украина может получить от нового ленд-лиза?

Особенность этой программы заключается в том, что ее объем четка не прописывается. Фактически это снимет все бюрократические преграды для военной помощи Украине. Но это не значит, что США действительно станут поставлять Украине все, что попросит президент Владимир Зеленский. Принимать решение будет американский лидер Джо Байден.

Издание Politico (cчитается одним из самых влиятельных в мире) считает, что такой шаг "это еще один признак того, что США и их союзники в Европе считают, что вторжение России представляет экзистенциальную угрозу либеральному порядку".

Проще говоря, Украина должна победить, иначе под угрозой окажется весь мировой порядок, считают в США. Но если война зайдет слишком далеко и в нее будут втянуты другие государства, то Штаты смогут оперативно поставлять им все необходимое вооружение. Также программа ленд-лиза говорит о том, что США рассматривают план затяжной войны, которая будет требовать постоянного пополнения ресурсов союзника – Украины.

Программа уже принята?

Нет, пока голосование прошло только на уровне Сената. Дальше дело за Палатой представителей, а после документ должен подписать президент. Однако учитывая абсолютную поддержку Украины и со стороны демократов, и со стороны их оппонентов республиканцев, можно ожидать, что окончательное принятие – дело времени.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!