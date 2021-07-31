Курс доллара в Украине упал до минимальной отметки за год
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в субботу, 31 июля, на отметке 26,81 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 7 копеек.
Таким образом, курс доллара упал до минимума за год. Ниже стоимость валюты была в июле 2020 года – 26,77 грн/$. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 31,89 грн/€. Европейская валюта стала дешевле на 3 копейки.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 26,75 грн/$
Продажа – 26,95 грн/$
Евро:
Покупка – 31,70 грн/€
Продажа – 32,05 грн/€
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара до конца августа может снизиться примерно на 20 копеек и достичь психологической отметки в 27 грн/$. Низкий спрос на валюту на фоне размещения евробондов будет способствовать плавному укреплению нацвалюты.