Курс доллара в Украине достигнет психологической отметки: сколько заплатим

В Украине курс доллара до конца августа может снизиться примерно на 20 копеек и достичь психологической отметки в 27 грн/$. Низкий спрос на валюту на фоне размещения евробондов будет способствовать плавному укреплению нацвалюты.

О том, как и почему изменится стоимость доллара в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ближайшая неделя для украинской валюты будет позитивной. Стоимость доллара может приблизиться к знаковой отметке, однако, вероятно, не перешагнет ее.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,1 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27-27,2 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Укрепление гривни ускорилось с 22 июля, добавил эксперт. С 19-го средние курсы покупки/продажи снизились с 27,16/27,35 до 27,10/27,28. С оценкой об укреплении гривни также соглашается и руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"В ближайшее время гривня может продолжить рост и подняться до психологической отметки 27 гривен за доллар. Следим за НБУ, который может выйти на рынок с покупками валюты для сдерживания движения", – спрогнозировал он.

Снижение курса доллара спрогнозировал также аналитик компании "Центра биржевых технологий" Максим Орыщак. "Сейчас же мы допускаем, что гривня будет стремиться к уровню в 27 грн/$", – отметил он.

Правда, далеко не все эксперты разделяют такую точку зрения. Часть аналитиков прогнозирует, что стоимость валюты будет находиться в стабильном диапазоне. К примеру, эксперт компании RoboForex рассказал OBOZREVATEL: до конца августа доллар продолжит торговаться в ценовом канале 27,20-27,40. Единая европейская валюта, судя по всему, укрепится до отметки 32,31.

Доразмещение Украиной еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2029 году

Это хороший сигнал для рынка. Сделка прошла всего за один день, а это свидетельствует о том, что иностранные кредиторы доверяют Украине. Кроме того, это дополнительные валютные поступления. Деньги придется возвращать под 6,3% годовых. Это хорошая цифра, еще в апреле ставка для нас составляла 6,87%.

"Интересна будет позиция нерезидентов после решения НБУ, которые с начала июля уже снизили свой портфель ОВГЗ на 2,8 млрд гривен и каждый день закрывают позиции", – говорит Шевчишин.

Повышение учетной ставки НБУ с 7,5 до 8%

Это позволит удержать инфляцию, увеличит стоимость денег, следовательно, украинские облигации внутреннего госзайма могут стать более привлекательными для иностранцев. В целом, уверены аналитики, это позитивно повлияет на курс доллара.

"Дополнительно учитываем прогноз Национального банка, который предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5%. Опасаться инфляции, или не опасаться в перспективе до конца 2021 года в глобальном плане – это вопрос не решенный, но НБУ показал, что готов действовать при необходимости", – поясняет Орыщак.

Все еще действует сезонный фактор и влияют цены на рынке

Летом традиционно спрос на валюту ниже. Кроме того, в этом году из-за пандемии украинцы не так активно ездят на отдых за границу, что также влияет на количество валюты, которую покупает население. Также летом высокие валютные выручки получают аграрии: в особенности в 2021-м, когда цены на сырье на международных рынках растут.

Главное опасение – переговоры с МВФ

Один из важных девальвационных факторов – возобновление сотрудничества с МВФ. Львиная доля законопроектов для этого уже принята (в первую очередь касается судебной системы).

"Национальный банк ожидает прогресса в переговорах Украины и МВФ. Приостановка сотрудничества с МВФ создает риски для финансирования дефицита государственного бюджета в последующие годы. Также это может привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий, что заставит НБУ проводить более жесткую монетарную политику", – пояснил Гойлов.

Выводы: в целом, большинство экспертов сходится во мнении, что курс доллара как минимум следующую неделю будет плавно снижаться и вполне возможно дойдет до отметки в 27 грн/$. И несмотря на паузу в переговорах с МВФ, ситуация для гривни остается благоприятной.