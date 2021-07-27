В Украине отказываются принимать доллары в обменниках и банках: какую банкноту и почему

В Украине банки отказываются принимать банкноты номиналом в 100 долларов 1993 года, их подлинность не удается определить с помощью детектора банкнот. Вместо этого клиентам в обменниках предлагают забрать купюру на инкассо (отправить в банк за границу для обмена).

Об этом на профильном форуме "Минфин" рассказала украинка, у которой отказались принимать купюру. В Ощадбанке предложили забрать купюру на инкассо, но деньги вернут только через 18 месяцев, к тому же за эту услугу нужно отдельно платить.

В Альфа-банке вовсе заявили, что купюра фальшивая. На самом деле купюру 1993 года выпуска детектор может не определить как настоящую из-за того, что за 28 лет изменились защитные элементы на банкнотах.

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"У моей мамы есть старая 100-долларовая банкнота 1993 года. Так получилось, что завалялась и теперь ее нереально поменять. В "Ощаде" предложили взять на инкассо, но там ждать 18 месяцев плюс комиссия", – пишет клиентка.

В другом банке купюру вовсе посчитали фальшивой, а сотрудник финучреждения пригрозила, что вызовет полицию, чтобы те выяснили, откуда взялась подделка. "Я вполне понимала, что банк может отказать или предложить инкассо. Но вот так без экспертизы на повышенных тонах обвинять клиента и угрожать полицией, это просто неуважение", – возмутилась клиентка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать доллары из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо к финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.