Курс доллара в Украине развернется на 180 градусов: НБУ показал новую стоимость

В Украине курс доллара развернется на 180 градусов и после плавного снижения увеличится 28 января до 28,16 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Оценки регулятора основываются на усредненной стоимости валюты по итогам всех сделок. Украинцы по такому курсу покупать доллар не могут.

Больше всего на курс доллара влияют переговоры с МВФ, в Нацбанке рассчитывают, что действующую программу удастся пересмотреть. Такие новости влияют на настроения участников валютного рынка, рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"При подходе курса к отметке 28,3 гривен за доллар усиливаются продажи валюты, в том числе со стороны Сити Банка, который обычно представляет интересы иностранцев. Вместе с тем, и вниз курс не идет активно", – поясняет Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.