Курс доллара в Украине изменится: НБУ показал стоимость в марте

В Украине курс доллара с 26 февраля по 1 марта увеличится на несколько копеек и достигнет отметки в 27,94 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что регулятор показывает ориентировочную стоимость. Реальный курс формируется исходя из баланса спроса и предложения на рынке.

Что повлияет на курс доллара:

отсутствие новостей о дальнейшем сотрудничестве с МВФ;

низкий спрос на валюту в Украине;

компенсация НДС;

рост случаев заражения коронавирусом;

подготовка аграриев к посевной.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,0 грн. Наличный доллар – около 27,9/28,1 грн", – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов озвучивает более позитивный для гривны сценарий. Вероятно, доллар будет находиться в пределах диапазона 27,70-27,95 грн. Евро к гривне, полагает он, продолжит рост до уровня 34,25.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.