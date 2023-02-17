Курс доллара в Украине изменится? Эксперт рассказал, что будет с валютой до конца февраля

В Украине в ближайшие одну-две недели курс доллара может незначительно снизиться. Однако снижение не будет значительным – примерно 10-20 копеек.

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Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL Александр Паращий, руководитель аналитического отдела Concorde Capital. По его словам, пока не нет каких-либо факторов, которые могли бы оказывать большое давление на курс американской валюты.

"Пока нет таких серьезных причин, чтобы курс доллара рос, кроме очевидных каких-то рисков, например, эскалации, которые могут повлиять и создать какие-то панические настроения. Мы видим, что то давление на гривню, которое фактически началось в конце прошлого года из-за большого прилива гривны за счет бюджетных расходов, он постепенно слабеет. Соответственно, курс доллара тоже немного идет меньше. Скорее всего, эта тенденция в ближайшие неделю-две останется", – сказал эксперт.

Курс доллара будет снижаться по сравнению с тем, что было в начале месяца. "Скорее, курс будет и дальше немного снижаться, а насколько – сказать конкретно сложно. Но точно это не будет какое-то существенное снижение. Может примерно 10-20 копеек", – добавил Паращий.

Отметим, что украинские банки перечислили наличный курс доллара, установив его утром 16 февраля на уровне 39,5/40 грн (покупка/продажа). Таким образом, курс снизился на 10 коп. на покупку (по сравнению с 15 февраля) и 5 коп. для продажи. Такое же понижение, примечательно, было зафиксировано и днем раньше.

Среди крупных банков самый высокий курс покупки выставил Сбербанк – 39,65 грн. Самый низкий – Универсал Банк, 38,7 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

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