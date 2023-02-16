Украинские банки установили новый курс доллара: насколько изменили

Украинские банки пересчитали наличный курс доллара, установив его утром 16 февраля на уровне 39,5/40 грн (покупка/продажа). Таким образом курс снизился на 10 коп. на покупку (по сравнению с 15 февраля) и на 5 коп. на продажу. Такое же снижение, примечательно, было зафиксировано и днем ранее.

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Среди больших банков самый высокий курс на покупку выставил Ощадбанк – 39,65 грн. Самый низкий – Универсал Банк, 38,7 грн.

На продажу самую высокую цену установил тоже Ощадбанк – 40,45 грн. Самую низкую – ПриватБанк – 39,7 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

На черном рынке доллар продают по 39,75 грн. Покупают – по 39,86 грн. Это:

на 5 коп. дешевле на покупку, чем было днем ранее;

на 4 коп. ниже на продажу.

Какой официальный курс

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Ранее же глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что НБУ будет удерживать курс доллара на уровне 36,56 грн до тех пор, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется. "Следовательно, процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил он.

При этом Пышный отметил: фиксация курса позитивно повлияла на экономику Украины во время войны. Ведь без этого, по его словам, "прошлогодняя инфляция составляла бы около 34% вместо 26,6%".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" Германа Марченко, с 13 по 19 февраля наличный курс доллара в Украине будет составлять 39,5-41 грн. Впрочем, отметил он, незначительное укрепление гривны – на 0,5%, – наблюдавшееся в начале февраля, является, скорее, ситуативным ответом рынка на незначительный уровень инфляции по итогам января. А следовательно, главным трендом текущей недели не станет.

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