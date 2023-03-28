Китай объявил "своей юрисдикцией" и взял под контроль зарубежные месторождения России

Минобороны Китая запустило регулярное военное патрулирование зоны Южно-Китайского моря, где расположены нефтегазовые месторождения российских компаний. Речь идет об экономической зоне Вьетнама.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на данные слежения за судами в море, с января 2022 года китайские военные корабли не менее 40 раз заходили непосредственно в разведочные блоки, которые находятся в исключительной экономической зоне Вьетнама и управляются "Зарубежнефтью" и "Газпромом".

Речь идет о блоках 06-01, где "Зарубежнефть" является акционером и оператором, а также блоках 05-03, долей в которых владеет "Газпром". Китай осуществляет патрулирование в зоне своей юрисдикции, пояснила ситуацию Reuters официальный представитель МИД КНР.

Месторождения, где работают российские корпорации, находятся в акватории так называемой "девятипунктирной линии" – зоне, которая является частью территориальных притязаний Пекина в Южно-Китайском море с конца 1940х годов.

Как заявил официальный представитель китайского МИД, военные корабли действуют в строгом соответствии с международным законодательством. При этом дипломат подчеркнул, что ему неизвестно, чтобы патрули заходили непосредственно не территорию объектов российских компаний.

Блоки, попавшие под военное патрулирование, находятся на расстоянии 630 морских миль от китайского острова Хайнань. По данным Reuters, на объекты "Зарубежнефти" китайские корабли начали заходить в ноябре, а всего в прошлом году 34 раза проходили по одному и тому же маршруту, каждый раз направляясь к акватории, где работают российские компании.

"Китай стремится утвердить свою юрисдикцию и права на шельфовые энергетические ресурсы и использовал (силы) береговой охраны, чтобы оказать давление на страны региона", — говорит Йен Стори, старший научный сотрудник ISEAS-Yusof Ishak Institute в Сингапуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом китайский маркетплейс AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. При этом уже купленные аппараты ограничивают в функционале.

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