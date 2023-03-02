Китай оставил Россию без дронов: AliExpress заблокировал продажу

Китайский маркетплейс AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. При этом уже купленные аппараты ограничивают в функционале.

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"C сегодняшнего дня на торговой площадке не купить коптеры от компаний DJI и Autel. А уже купленные ограничены в функционале", – сообщают росСМИ.

При этом отмечается: формально товарные карточки на AliExpress остались, но после перехода в магазин система выдаёт ошибку и надпись: "Такой страницы нет". Помимо этого, подчеркивается, фирма DJI "удалила приложения для управления дронами из российского AppStore".

"Поэтому теперь ситуация выглядит так: если вы установили приложение до блокировки, то все будет ок. Но сложнее будет приобрести комплектующие. Если не успели – сорян. Андроид качает [формат архивных файлов-приложений] APK, iOS – грустит", – рассказывают авторы материала.

При этом они подчеркивают: на все жалобы DJI фактически не реагирует. Так, компания уведомляет, что не оказывает:

услуг россиянам;

"услуг по какой-либо военной деятельности".

Ранее Alibaba Group – главный акционер одного из крупнейших маркетплейсов РФ "Алиэкспресс Россия" – отказалась инвестировать в развитие проекта. Более того, ее примеру последовали и остальные акционеры компании. После этого "Алиэкспресс Россия" провела массовое сокращение персонала, уволив сотни сотрудников.

"Определяющей стала позиция крупнейшего акционера. Вскоре после 24 февраля (начало полномасштабного вторжения России в Украину. – Ред.) Alibaba сообщила партнерам, что больше денег на развитие проекта давать не будет. До 24 февраля-2022 такого ничего не предвещало, а у компании и у ее акционеров были амбициозные планы", – сообщают росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, AliExpress с 15 июня возобновил доставку товаров в Украину. Посылки можно получить через "Укрпочту" или "Новую почту".

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