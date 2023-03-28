Китай "обвалил" цены на нефть – Reuters

Нефть на мировых рынках подешевела. Так, по состоянию на 3:12 по Гринвичу фьючерсы на марку Brent упали на 30 центов – до 77,82 доллара за баррель. Марка West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 4 цента, до 72,77 доллара.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: главных причин снижения цены две. Это:

восстановление спроса на ресурс в Китае;

покупка депозитов кредитов обанкротившегося банка SVB американской банковской холдинговой компанией First Citizens BancShares Inc.

"Ожидается, что импорт сырой нефти в Китай вырастет на 6,2% в 2023 году – до 540 миллионов тонн. ... Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Китая будут основным экономическим фактором для цен на нефть, поскольку положительные данные, скорее всего, будут способствовать дальнейшему улучшению прогноза спроса", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечают аналитики, США увеличили объемы сырой нефти в своих резервах. По данным авторов материала, за прошлую неделю этот показатель увеличился на 200 тыс. баррелей.

Украина намерена заставить Россию платить за нефть больше

Тем временем, Украина намерена вдвое повысить для России тариф на транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Ожидается, что произойдет это уже 1 апреля.

Таким образом, РФ будет платить 27,2 евро за тонну прокачиваемой нефти, сообщают росСМИ. Там отмечают: рост тарифа в Киеве объясняют расходами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, поврежденной в результате российской вооруженной агрессии.

В то же время, отмечается, график поставок по южной ветке "Дружбы" во ІІ квартале 2023 года (апрель-июнь) предусматривает увеличение отгрузок нефти почти на 30%. Таким образом, за три месяца будет прокачано около 4 млн тонн российской нефти.

Более того, глава российской "Транснефти" Николай Токарев ранее заявил, что "по итогам года поставки по этому направлению ожидаются на прошлогоднем уровне". Тогда по трубопроводу прошло 12 млн тонн нефти РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе (20-26 марта) мировые цены на нефть снижались, причиной чего были происходящие в США процессы. В частности, речь идет о заявлении властей страны о том, что пополнение стратегического нефтяного резерва (SPR) может продолжаться годами, которое, по оценкам, усугубит перспективы спроса.

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