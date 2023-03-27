Украина намерена заставить Россию платить вдвое больше: СМИ о повышении цен на транзит нефти по "Дружбе"

Украина намерена вдвое повысить для России тариф на транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Ожидается, что произойдет это уже 1 апреля.

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Таким образом, РФ будет платить 27,2 евро за тонну прокачиваемой нефти, сообщают росСМИ. Там отмечают: рост тарифа в Киеве объясняют расходами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, поврежденной в результате российской вооруженной агрессии.

"Украинский трубопроводный оператор "Укртранснафта" намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" по территории Украины. Речь идет о повышении ставки вдвое, до 27,2 евро за тонну", – говорится в сообщении.

Окончательного решения нет

Впрочем, подчеркивается, повышения тарифа с 1 апреля может и не произойти. Ведь на момент выхода материала переговоры по этому вопросу продолжались.

"Этот вопрос украинская сторона должна согласовать прежде всего с получателями нефти. Венгрией и Словакией", – говорится в материале.

Россия намерена увеличить объемы прокачки

В то же время, отмечается, график поставок по южной ветке "Дружбы" во ІІ квартале 2023 года (апрель-июнь) предусматривает увеличение отгрузок нефти почти на 30%. Таким образом, за три месяца будет прокачано около 4 млн тонн российской нефти.

Более того, глава российской "Транснефти" Николай Токарев ранее заявил, что "по итогам года поставки по этому направлению ожидаются на прошлогоднем уровне". Тогда по трубопроводу прошло 12 млн тонн нефти РФ.

Не первое повышение

Если повышение транзитной ставки будет принято, оно станет вторым с начала 2023 года. Ранее тариф вырос на 18,3%, до 13,6 евро за тонну.

"Укртранснафта" прокачивает российскую нефть по 10-летнему контракту с 2019 года. По данным росСМИ, Украина за 10 лет должна получить 1,5 млрд долларов доходов за транзит.

В то же время, по данным Bloomberg, по состоянию на начало лета-2022, РФ зарабатывала на поставках нефти через Украину гораздо большие деньги. Около 6 млрд долларов в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Джо Байден сообщил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Вашингтон не имеет желания снижать ценовой потолок на российскую нефть. Причина этого, в частности, в том, что разработавшие ценовое ограничение чиновники министерства финансов США заявили, что нынешняя система "в основном работает так, как и предполагалось".

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