Какие условия МВФ не выполнила Украина: газ, бюджет и аудит

Украинские власти для получения очередного кредитного транша должны обеспечить снижение дефицита бюджета, перестать ограничивать тариф на газ, принять закон о Высшем совете правосудия.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. МВФ не может диктовать, как действовать государству. Они всего лишь предлагают дешевые кредиты взамен на выполнения определенных условий. Иногда эти условия идут на пользу экономике, а иногда сдерживают смелые шаги, которые могут как навредить, так и принести пользу.

Чего хотят от Украины в фонде:

улучшения законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления;

мер, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;

законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства;

мер в секторе энергетики.

Именно благодаря давлению фонда в Украине в свое время провели пенсионную реформу (в 2017-м), в рамках которой увеличили пенсионный возраст для тех, кому не хватает стажа. Фонд настаивал на введении рыночных тарифов на коммунальные услуги.

Некоторые условия меморандума Украина нарушила. Среди них, например:

не показала, как будет снижаться дефицит бюджета;

не ввела кассовые аппараты для "ФОПов" с января 2021-го;

не приняла закон о Высшем совете правосудия;

не обеспечила рыночный тариф на газ;

снизила НДС для избранных аграриев;

не усилила корпоративное правление в госкомпаниях;

не провела аудит "ковидного" фонда.

Сложнее всего будет доказать МВФ, что уже в краткосрочной перспективе Украине удастся сократить дефицит государственного бюджета. К примеру, кредитор хочет, чтобы в следующем году "дыра" была на уровне 3,5% ВВП, а в украинском Минфине рассматривают варианты с дефицитом на 2022 год в пределах 4,5-5% ВВП.

Как сообщал OBOZREVATEL: