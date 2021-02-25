Какие условия МВФ не выполнила Украина: газ, бюджет и аудит

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
2,1 т.
Кредит МВФ

Украинские власти для получения очередного кредитного транша должны обеспечить снижение дефицита бюджета, перестать ограничивать тариф на газ, принять закон о Высшем совете правосудия.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. МВФ не может диктовать, как действовать государству. Они всего лишь предлагают дешевые кредиты взамен на выполнения определенных условий. Иногда эти условия идут на пользу экономике, а иногда сдерживают смелые шаги, которые могут как навредить, так и принести пользу.

Чего хотят от Украины в фонде:

  • улучшения законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления;

  • мер, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;

  • законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства;

  • мер в секторе энергетики.

Именно благодаря давлению фонда в Украине в свое время провели пенсионную реформу (в 2017-м), в рамках которой увеличили пенсионный возраст для тех, кому не хватает стажа. Фонд настаивал на введении рыночных тарифов на коммунальные услуги.

Что требовал МВФ

Некоторые условия меморандума Украина нарушила. Среди них, например:

  • не показала, как будет снижаться дефицит бюджета;

  • не ввела кассовые аппараты для "ФОПов" с января 2021-го;

  • не приняла закон о Высшем совете правосудия;

  • не обеспечила рыночный тариф на газ;

  • снизила НДС для избранных аграриев;

  • не усилила корпоративное правление в госкомпаниях;

  • не провела аудит "ковидного" фонда.

Сложнее всего будет доказать МВФ, что уже в краткосрочной перспективе Украине удастся сократить дефицит государственного бюджета. К примеру, кредитор хочет, чтобы в следующем году "дыра" была на уровне 3,5% ВВП, а в украинском Минфине рассматривают варианты с дефицитом на 2022 год в пределах 4,5-5% ВВП.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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