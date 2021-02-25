Какие условия МВФ не выполнила Украина: газ, бюджет и аудит
Украинские власти для получения очередного кредитного транша должны обеспечить снижение дефицита бюджета, перестать ограничивать тариф на газ, принять закон о Высшем совете правосудия.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. МВФ не может диктовать, как действовать государству. Они всего лишь предлагают дешевые кредиты взамен на выполнения определенных условий. Иногда эти условия идут на пользу экономике, а иногда сдерживают смелые шаги, которые могут как навредить, так и принести пользу.
Чего хотят от Украины в фонде:
улучшения законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления;
мер, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;
законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства;
мер в секторе энергетики.
Именно благодаря давлению фонда в Украине в свое время провели пенсионную реформу (в 2017-м), в рамках которой увеличили пенсионный возраст для тех, кому не хватает стажа. Фонд настаивал на введении рыночных тарифов на коммунальные услуги.
Некоторые условия меморандума Украина нарушила. Среди них, например:
не показала, как будет снижаться дефицит бюджета;
не ввела кассовые аппараты для "ФОПов" с января 2021-го;
не приняла закон о Высшем совете правосудия;
не обеспечила рыночный тариф на газ;
снизила НДС для избранных аграриев;
не усилила корпоративное правление в госкомпаниях;
не провела аудит "ковидного" фонда.
Сложнее всего будет доказать МВФ, что уже в краткосрочной перспективе Украине удастся сократить дефицит государственного бюджета. К примеру, кредитор хочет, чтобы в следующем году "дыра" была на уровне 3,5% ВВП, а в украинском Минфине рассматривают варианты с дефицитом на 2022 год в пределах 4,5-5% ВВП.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Представитель МВФ в Украине рассказал, что обсуждали во время переговоров с МВФ и также отметил, что дискуссии будут продолжаться.
В Офисе президента считают, что никаких рисков для Украины из-за задержки кредита МВФ нет.
О новой программе с МВФ договорились еще летом 2020-го.