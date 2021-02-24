Украина не выполнила часть условий МВФ: что требуют от власти и можно ли обойтись без кредитора

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласилась на некоторые требования МВФ. Среди них, например, закон о Высшем совете правосудия и вопрос, касающийся реформы КСУ. Летом власть подписала меморандум о сотрудничестве, в рамках которого взяли на себя целый ряд обязательств и взамен получили первый кредитный транш.

О том, какие требования до сих пор не выполнила Украина и что мешает получить деньги, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Украина не выполнила целый ряд условий МВФ;

для нового транша придется сокращать дефицит бюджета, повышать тарифы на газ, принимать законы о судебной системе в том виде, как этого хочет кредитор;

пока Украина зависит от кредитов, все важные экономические решения приходится принимать после согласования с фондом.

Среди "слуг народа" далеко не все разделяют мнение о том, что Украине жизненно необходимо сотрудничество с фондом. Некоторые советники президента и видные партийные деятели в личных беседах говорят о том, что рекомендации МВФ якобы переходят границы и влияют на возможность независимо принимать решения. Такое утверждение озвучил на своем последнем брифинге и президент Владимир Зеленский.

"Мы строим независимую страну. С некоторыми вещами, которые хочет МВФ, мы соглашаемся, а с некоторыми нет. Я гарант Конституции, я защищаю независимость. Мы строим сильную страну, в будущем независимую от всех", – сказал глава государства 22 февраля.

Президент отметил, что споры возникли во время обсуждения закона о Высшем совете правосудия и о Конституционном Суде. В официальном пресс-релизе также отметили, что Украине нужно усилить "инициативы по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства".

Чего хотят от Украины в фонде:

улучшения законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления;

мер, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;

законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства;

мер в секторе энергетики.

МВФ не может диктовать, как действовать государству. Они всего лишь предлагают дешевые кредиты взамен на выполнения определенных условий. Иногда эти условия идут на пользу экономике, а иногда сдерживают смелые шаги, которые могут как навредить, так и принести пользу.

Именно благодаря давлению фонда в Украине в свое время провели пенсионную реформу (в 2017-м), в рамках которой увеличили пенсионный возраст для тех, кому не хватает стажа. Фонд настаивал на введении рыночных тарифов на коммунальные услуги.

Целый ряд условий власти уже выполнили:

не стали снижать пенсионный возраст;

разделили налоговую и таможенную службы;

отменили максимальный тариф на отопление;

упростили смену поставщика газа;

решили проблему криминализации незаконного обогащения;

решили вопрос полномочий в НБУ.

Некоторые условия меморандума Украина нарушила. Среди них, например:

не показала, как будет снижаться дефицит бюджета;

не ввела кассовые аппараты для "ФОПов" с января 2021-го;

не приняла закон о Высшем совете правосудия;

не обеспечила рыночный тариф на газ;

снизила НДС для избранных аграриев;

не усилила корпоративное правление в госкомпаниях;

не провела аудит "ковидного" фонда.

Сложнее всего будет доказать МВФ, что уже в краткосрочной перспективе Украине удастся сократить дефицит государственного бюджета. К примеру, кредитор хочет, чтобы в следующем году "дыра" была на уровне 3,5% ВВП, а в украинском Минфине рассматривают варианты с дефицитом на 2022 год в пределах 4,5-5% ВВП.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен, что деньги у Украины есть и даже без МВФ как минимум в 2021-м дефолт стране не грозит. Но тогда придется искать других кредиторов и тратить резервы. Сейчас их объемы составляют 29 млрд долларов. А в 2021-м нужно будет отдать 16 млрд.

"Деньги есть, но без рефинансирования они будут исчерпываться быстрее. А снижение резервов в свою очередь будет давить на курс гривны", – говорит аналитик.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко добавляет, что многое зависит и от ситуации на глобальных рынках. "Прогноз касательно рынков, с одной стороны, положительный из-за широких вливаний Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. Но с другой стороны, ситуация может быстро меняться из-за пандемии и других факторов риска", – отмечает она.

К примеру, в 2019-м, когда курс доллара опустился ниже 25 грн/$, был высокий спрос на украинские облигации внутреннего госзайма. Тогда иностранцы приходили и покупали украинский долг в попытке побольше заработать.

Президент Владимир Зеленский уверен, что до конца года Украина все-таки получит кредитный транш. Запасные планы в Кабмине разрабатывают, но публично их не озвучивают. А пока страна зависит от кредитов, говорить о полной независимости сложно. Всю экономическую политику приходится согласовывать с кредиторами.