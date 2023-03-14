Если коротко, то предполагается увеличение расходов на безопасность и оборону почти на полтриллиона гривен. Дополнительные расходы будут возмещены за счет увеличения доходов бюджета, сокращения расходов на обслуживание государственного долга, увеличения внутренних и внешних заимствований.

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Зміни узгоджені з нашими партнерами, вони є життєво необхідними для посилення обороноздатності країни і надання відсічі агресору. Впевнений законопроект буде швидко опрацьований в комітетах і прийнято парламентом.

Хто захоче розібратись більш глибоко у деталях законопроекту, то вони нижче.

Що пропонується:

- збільшити доходи бюджету на 61 млрд. грн. з 1330 млрд. грн. до 1390 млрд. грн. (ПДФО+ 36 млрд. грн., відрахування;

- збільшити видатки бюджету з 2589 млрд. грн. до 3076 млрд. грн.;

- зменшити надання кредитів з бюджету з 59 млрд. грн. до 52 млрд. грн.;

- збільшити граничний дефіцит бюджету з 1300 млрд. грн. до 1720 млрд. грн.;

- зменшити граничний розмір державного боргу на 31.12.2023 з 6427 млрд. грн. до 6197 млрд. грн.;-

збільшити обсяг державних гарантій за проектами за зміцнення обороноздатності з 20 млрд. грн. до 30 млрд. грн.

Додаткові доходи у розмірі 61 млрд. грн. будуть сформовані за рахунок

:- ПДФО (+36 млрд. грн.);

- відрахувань частини чистого прибутку та дивідендів на державні пакети акцій (+19 млрд. грн.);

- внутрішнього ПДВ (+5 млрд. грн.).

Все збільшення видатків (480 млрд. грн.) буде спрямовано на сектор безпеки і оборони, зокрема:

- Міноборони (+367 млрд. грн.);

- Нацгвардія (+50 млрд. грн.);

- Держспецзвя’зку (+32 млрд. грн.);

- Держприкордонслужба (+26 млрд. грн.);

- Нацполіція (+17 млрд. грн.);

- СБУ (+9 млрд. грн.);

- ДСНС (+6 млрд. грн.);Т

акож буде збільшено резервний фонд (+19 млрд. грн.).Натомість передбачено скорочення видатків на обслуговування державного боргу (на 50 млрд. грн.) та виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії (на 7 млрд. грн.).

Більша частина видатків буде профінансована за рахунок збільшення дефіциту бюджету. За рахунок внутрішніх запозичень буде залучено 362 млрд. грн. (+271 млрд. грн. порівняно з поточною редакцією), за рахунок зовнішніх – 1797 млрд. грн. (+181 млрд. грн.). Погашення внутрішніх зобов’язань зменшиться на 46 млрд. грн., тоді як зовнішніх – збільшиться на 13 млрд. грн.