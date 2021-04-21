Аналитики Morgan Stanley посоветовали выкупать ВВП-варранты Украины, так как их реальная стоимость составляет 145%. После падения экономики ожидается существенный рост (часть из которого просто покроет потери), в то же время варранты привязаны к росту ВВП и позволят их владельцам получить прибыль около 30%.

Об этом говорится в отчете банка, передает "Интерфакс-Украина". По данным агентства, котировки ВВП-варрантов на вечер 20 апреля составляли 102,4%. Авторы отчета отмечают, что второй квартал этого года принесет первую выплату по этим бумагам и может показать двузначные темпы роста экономики.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, в зависимости от результатов экономического роста в 2021 и 2022 годах существует значительный, до 30 процентных пунктов, потенциал роста цены ВВП-варрантов Украины.

В отчете указывается, что более привлекательными в последние недели стали выглядеть и украинские еврооблигации, хотя геополитическая неопределенность пока не позволяет занять по ним четкую позицию. Спреды могут вырасти еще вдвое.

OBOZREVATEL еще в прошлом году писал о том, что в Украине из-за падения экономики и ее вероятного восстановления придется увеличить выплаты по "кредитам Яресько" (т.н ВВП-варрантам). Держатели этих бумаг могут получать от 15 до 40% роста ВВП свыше 3%. То есть если экономика растет высокими темпами, часть от этого роста приходится отдавать кредиторам.

Варранты или VRI – это ценные бумаги с привязкой к темпам экономического роста, которые Министерство финансов времен Наталии Яресько передало кредиторам в 2015 году в обмен на списание долга в 3,7 млрд долларов.