Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в отношении "Нафтогаза" открыли несколько производств, в том числе по результатам проверки Государственной аудиторской службы.

"Следствие у нас продолжается. Эти дела для нас не являются какими-то неизвестными. Они заслушиваются раз в две недели", – отметила Венедиктова на заседании Верховной Рады 18 февраля.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщал об уголовных производствах еще несколько месяцев назад. "Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю", – рассказал он.

По словам Коболева, в компании это воспринимают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии". "Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", – подчеркнул глава правления "Нафтогаза". Он также добавил, что сбился со счета уголовных дел, связанных с компанией.

Аудит НАК "Нафтогаз Украины" якобы обнаружил, что из-за финансовых нарушениях в компании бюджет недополучил 75 млрд грн. Как выяснили СМИ, среди них:

Первое – начисления резерва сомнительных долгов при не утвержденном финансовом плане (за 2018 год и 9 месяцев 2019 года. - Ред.) на 38,4 млрд гривен. Поэтому, по мнению аудиторов, размер выплаченных дивидендов был занижен на 35,3 млрд гривен.

Второе – выявления Офисом крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы нарушений в "Укртрансгазе" на 37,3 млрд гривен. В результате – "Нафтогаз" не доплатил 35,1 млрд гривен дивидендов.

Третье – занижение доходов из-за не отражение в их составе штрафов, пени и неустойки по решению судов. По этому пункту аудиторы насчитали потери государственного бюджета на сумму 2,9 млрд гривен.

Четвертое – неподписание актов реализации газа в 2016-2018 годах. Последствиями этого нарушения стало занижение суммы выплаченных дивидендов за 2018 год на 2,1 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о. министра энергетики Юрий Витренко накануне очередной попытки назначить его министром заявил, что главу "Нафтогаза" Андрея Коболева нужно уволить вместе с наблюдательным советом компании.