Витренко заявил, что Коболева нужно уволить из "Нафтогаза"

И.о. министра энергетики Юрий Витренко накануне очередной попытки назначить его министром заявил, что главу "Нафтогаза" Андрея Коболева нужно уволить вместе с наблюдательным советом компании.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил 16 февраля на форуме "Украина 30". Выступление транслировалось на официальном сайте мероприятия. "По последствиям проверки главной компании должны быть выводы. Эта проверка выявила потерь на 75 млрд грн только для госбюджета. Не может быть, когда Государственная аудиторская служба находит нарушения и при этом нет никаких кадровых выводов. Мы логически сказали, что кадровые решения должны быть сделаны. Мы также показали, что "Нафтогаз" не выполняет национальное задание – увеличение добычи газа. Есть наблюдательный совет, он неэффективно контролировал", – сказал политик.

Отметим, что конфликт между главой "Нафтогаза" и Витренко начался еще полтора года назад и закончился увольнением действующего и.о. министра из компании. После НАК долгое время не выплачивал премию Витренко, из-за чего тот даже подал в суд на бывшего работодателя.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики.

Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.