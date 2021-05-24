Гонения Родины на ЧПЕНов (Частных Предпринимателей на Едином Налоге) и вообще на ФОПов (Фізичних Осіб — Підприємців) связаны не столько с задачей их ухайдохать (а вместе с ними — и массовую занятость, и приемлемые цены), сколько с необходимостью противодействия использованию ФОПских возможностей и льгот теми, на кого эти опции никак, по идее, не распространялись. Речь идёт о предпринимателях, которые на самом деле — обычные наёмные работники, "оптимизирующие" благодаря фиктивному ФОПству свои налоги и заодно затраты предприятия-работодателя: тут и единый налог (3 или 5% либо фиксированная сумма) вместо НДФЛ (18%) да военного сбора (1,5%), и ЕСВ 22% с минимальной зарплаты, а не со всего реального дохода (эта ЕСВ-особенность действует только для ЧПЕНов), и даже возможность не платить НДС (для 5%-ных ЧПЕНов).

Частный случай такой ситуации — торговые сети, работники которых — формально ФОПы, и тогда от имени фирмы, скажем, "Штепсель" в её помещении и по её франшизе (как правило, даже не оформленной), продают её товары многочисленные "ЧПЕНы"-Тарапуньки, у которых формально покупатели — разные, но при этом фактически они являются продавцами одного предприятия, то есть обычными работниками: Тарапуньками своего "Штепселя").

Другой частный случай — "чернуха" не серая, как в примере выше, а совсем чёрная: шеф разбрасывает свою зарплату на работников фирмы, оформленных ещё и ЧПЕНами, а они ему её возвращают наличными (иногда — за 1%ную компенсацию), благодаря чему опять же достигается существенная налоговая экономия.

Тем самым создаётся почва для гонений на всех ФОПов подряд, чем государство с удовольствием пользуется, кивая на тех, кто так делает, — все они, дескать, такие же.

Между тем, если бы стояла реальная задача перегородить дорогу именно уклонистам и не трогать тогда уже нормальных и честных, это можно было бы сделать достаточно просто:

1) облагать так же, как облагается обычная зарплата (18% + 1,5% "изнутри" и 22% "снаружи"), якобы "предпринимательский" доход якобы ФОПа, который ФОПствует на том же самом предприятии, где оформлен — "для статуса" — ещё и просто наёмным работником, сочетая таким образом налогово-выгодное ФОПство со статусом труженика "приличной" фирмы;

2) работу по франчайзингу (в том числе — юридически не оформленному, но являющимся таковым по сути) приравнивать в целях налогообложения к работе по трудовому договору;

3) у ФОПов, доход которых от одного источника (заказчика), в том числе — полученный работой (торговлей) от имени одной фирмы, для которой они — псевдофранчайзи (либо просто торгуют от её имени), превышает 70% от общей выручки такого ФОПа, облагать эту часть дохода как обычную зарплату: никакой он в этой части — по крайней мере, для налогов — не предприниматель.

Но тогда уже — не надо изводить ограничениями, поборами и проверками ФОПов настоящих, то есть речь должна идти только об именно такой увязке карательных мер и послаблений.

Иначе совершенно непонятно, во-первых, почему и во имя чего по Тарапунькам для "Штепселей" не делается то простое (из 3 мер), о чём сказано выше (или просто чтоб был повод давить всех подряд — так, что ли???), а во-вторых, почему третируют невинных и полезных.

Мухи — отдельно, ФОПы — отдельно.

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