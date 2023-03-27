ЕС выдвинул Украине условия для получения 18 млрд евро помощи: еврокомиссар отметил успехи

Украина выполняет условия, которые выдвинул Евросоюз для получение в 2023 году рекордной бюджетной поддержки в 18 млрд евро. Речь идет о продвижении Украины в сферах верховенства права, управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией.

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Об этом заявил еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Хан во время встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко 27 марта. Последний подчеркнул готовность Украины углублять сотрудничество с ЕС по внедрению антикоррупционной реформы и обеспечению прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств.

"Благодарен Еврокомиссии за понимание проблем Украины и оперативное принятие конструктивных решений, позволяющих удовлетворить неотложные потребности Украины в условиях полномасштабной войны... Мы открыты к сотрудничеству с нашими партнерами для улучшения эффективности использования как внешнего финансирования, так и внутренних поступлений", – заверил Марченко еврокомиссара.

Ранее в марте Украина получила 1,5 млрд евро помощи от ЕС. Первый транш помощи ЕС в рамках этого пакета в 2023 году составил 3 млрд евро. Таким образом Украина сразу получила поддержку на два месяца – январь и февраль. Теперь выплачена часть за март 2023 года.

Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды. Средства должны пойти:

на неотложные бюджетные расходы (невоенные), включая выплату пенсий;

восстановление критически важной инфраструктуры;

начальную поддержку послевоенной реконструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша предоставила Украине помощь на сумму более 7 млрд долл. в 2022 году. Это составляет около 1% ВВП страны, или почти 30 млрд злотых.

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