"Почти 1% ВВП страны": власти Польши озвучили сумму помощи, предоставленную Украине

Польша предоставила Украине помощь на сумму более $7 млрд в 2022 году. Это составляет около 1% ВВП страны, или почти 30 млрд злотых.

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Предоставленная сумма состоит из средств госбюджета Польши, а также органов местного самоуправления и частично военной помощи. Об этом рассказала министерка финансов Польши Магдалена Жечковская в интервью ZET.

Также Жечковская рассказала о помощи нашему государству в 2023 году. По ее словам, ситуация будет зависеть от уровня военной помощи и количества беженцев из Украины в Польше. Сейчас в соседнюю страну прибыло примерно миллион граждан Украины, нуждающихся в помощи.

Польская министерша добавила, что 780 тыс. украинских беженцев, работающих и ведущих бизнес в Польше, вносят вклад в развитие экономики этой страны. По словам Жечковской, оказание помощи украинцам является моральной поддержкой борьбы нашего государства за демократию и европейские ценности.

Ранее сообщалось, что Украина 21 марта получила очередные 1,5 млрд. евро бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС). Денежные средства входят в 18-миллиардный пакет и уже направлены на государственные счета Украины. Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды.

О поступлении средств на счета Национального банка Украины сообщил глава правительства Денис Шмигаль. "В целом с начала года финансовая помощь от Евросоюза составила 4,7 млрд. евро. Эти средства позволят нам удержать макрофинансовую стабильность, выплачивать социальную помощь, пенсии, финансировать в полной мере зарплаты учителям и врачам", - отметил Шмигаль.

OBOZREVATEL сообщал: США голосовали о новом пакете военной помощи Украине, который оценивают в $350 млн. Среди прочего В ближайшее время ВСУ получат больше боеприпасов для HIMARS и гаубиц, боеприпасы для БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое оборудование.

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