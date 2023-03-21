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ЕС выделил Украине еще 1,5 млрд евро "на бюджет": что за программа и куда пойдут деньги

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
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ЕС выделил Украине 1,5 млрд евро

Украина получила очередные 1,5 млрд евро бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС). Средства входят в 18-миллиардный пакет и уже направлены на государственные счета Украины. Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды.

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"Сегодня мы выплатили Украине еще 1,5 миллиарда евро. Наша поддержка помогает Украине работать, защищая себя", – сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

При этом она напомнила, что помимо денежной поддержи, европейские деньги способствуют реформам в Украине. В частности, речь идет об "эффективном управлении", отметила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен сообщила об очередном транше для Украины

На поступление очередного транша также отреагировал министр финансов Украины Сергей Марченко. "Я благодарен Европейской комиссии и [заместителю главы ЕК] Валдису Домбровскису за неизменную поддержку в сохранении финансовой стабильности", – отметил Марченко.

Средства выделены в рамках рекордного пакета помощи на 18 млрд евро. Его утвердили на весь 2023 год. Таким образом, Украина прогнозируемо получает от Европы по 1,5 млрд евро в месяц.

Эти деньги Украина не может тратить исключительно по своему усмотрению, в том числе их нельзя выделять на финансирование ВСУ. Средства должны пойти:

  • на неотложные бюджетные расходы (невоенные), включая выплату пенсий;
  • восстановление критически важной инфраструктуры;
  • начальную поддержку послевоенной реконструкции.

Все 18 млрд евро – это серия долгосрочных кредитов с высокой скидкой. Срок возвращения – до 35 лет, начиная с 2033 года. При этом предполагается, что проценты по кредитам вместо Украины покроют страны ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый транш помощи ЕС в рамках этого пакета в 2023 году составил 3 млрд евро. Таким образом Украина сразу получила поддержку на два месяца – январь и февраль. Теперь выплачена часть за март 2023 года.

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