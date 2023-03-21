ЕС выделил Украине еще 1,5 млрд евро "на бюджет": что за программа и куда пойдут деньги

Украина получила очередные 1,5 млрд евро бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС). Средства входят в 18-миллиардный пакет и уже направлены на государственные счета Украины. Тратить эти средства можно на покрытие "дыры" в бюджете, но не на военные нужды.

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"Сегодня мы выплатили Украине еще 1,5 миллиарда евро. Наша поддержка помогает Украине работать, защищая себя", – сообщила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

При этом она напомнила, что помимо денежной поддержи, европейские деньги способствуют реформам в Украине. В частности, речь идет об "эффективном управлении", отметила глава Еврокомиссии.

На поступление очередного транша также отреагировал министр финансов Украины Сергей Марченко. "Я благодарен Европейской комиссии и [заместителю главы ЕК] Валдису Домбровскису за неизменную поддержку в сохранении финансовой стабильности", – отметил Марченко.

Средства выделены в рамках рекордного пакета помощи на 18 млрд евро. Его утвердили на весь 2023 год. Таким образом, Украина прогнозируемо получает от Европы по 1,5 млрд евро в месяц.

Эти деньги Украина не может тратить исключительно по своему усмотрению, в том числе их нельзя выделять на финансирование ВСУ. Средства должны пойти:

на неотложные бюджетные расходы (невоенные), включая выплату пенсий;

восстановление критически важной инфраструктуры;

начальную поддержку послевоенной реконструкции.

Все 18 млрд евро – это серия долгосрочных кредитов с высокой скидкой. Срок возвращения – до 35 лет, начиная с 2033 года. При этом предполагается, что проценты по кредитам вместо Украины покроют страны ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый транш помощи ЕС в рамках этого пакета в 2023 году составил 3 млрд евро. Таким образом Украина сразу получила поддержку на два месяца – январь и февраль. Теперь выплачена часть за март 2023 года.