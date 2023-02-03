ЕС введет новые санкции против России на 10 млрд евро: фон дер Ляйен раскрыла сроки

Десятый пакет европейских санкций против России предусматривает ограничения, общий эффект от которых оценивается в 10 млрд евро. Новый пакет санкций будет введен до годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, т.е. до 24 февраля.

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Об этом заявила президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС, сообщает корреспондент OBOZREVATEL. Также, по словам главы ЕК, в пакете готовят новые меры, направленные на ограничение доступа РФ к военным технологиям.

"Десятый пакет санкций [против России] находится в процессе подготовки. Мы собираемся ввести его до 24 февраля. Объем составит примерно 10 млрд евро", – заявила президент ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС обратит особое внимание на технологические компоненты, которые были обнаружены в сбитых российских дронах. "Чтобы удостовериться, что они будут более недоступны для России", – сказала она. Также глава ЕК отметила, что РФ уже платит "высокую цену" за развязанную в Украине войну.

По данным западных журналистов, ЕС готовится ввести новые санкции против России до середины февраля. Также в Евросоюзе обсуждают пакет ограничений в отношении Беларуси, который могут представить уже до 5 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед стартом саммита Украина – ЕС Европарламент принял резолюцию о новых санкциях против России. В ней евродепутаты потребовали не затягивать с введением 10-го пакета санкций.

Также в ЕП призвали немедленно ввести полное эмбарго на поставки ядерного топлива из РФ. Кроме того, предложено включить в санкционные списки "Росатом" и "Лукойл", которые продолжают безнаказанно работать на европейском рынке.

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