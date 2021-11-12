Миграционный кризис в Беларуси вызван искусственно: глава МВД раскрыл схему Лукашенко и Путина

Миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью сделан искусственно. Существует специальный "механизм", в котором используются вербовочные центры для беженцев из стран с высоким миграционным риском.

Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг, 11 ноября. По его словам, беженцы из некоторых стран Ближнего Востока таким образом пытаются попасть в Евросоюз.

"Существуют вербовочные центры, приглашаются люди и им гарантируется за плату переправка в страны Европы, прежде всего в Германию. Они переправляются самолетами как туристы в Минск. Это десятки рейсов. Там их искусственно держат в санаториях, лагерях, терминалах. А затем (это подтверждает разведка) под дулами автоматов их сопровождают автобусами до границы", – рассказал Монастырский.

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Далее, по словам министра, идет сама атака – беженцы штурмуют границу, а "зеленые человечки" без знаков опознания запрещают поворачивать назад в сторону Беларуси.

"Мы видели видео, где люди просят вернуться к месту, откуда они вышли, им по-английски кричат военные, зеленые человечки, которых мы уже где-то видели: идите в том направлении, куда мы вас ведем. А ведут их к польской границе", – рассказал руководитель МВД.

По его словам, таким образом тысячи мужчин, женщин и детей находятся в нескольких метрах от польской границы и представляют опасность.

По информации польских пограничников, за последний месяц уже было зафиксировано 27 тысяч незаконных попыток пересечения границы с Польшей, Германия за неделю прекратила 7 тысяч попыток.

"Схема происходит таким образом: замораживается депозитный счет, как только мигрант попадает на территорию Германии, "турагентства" получают свои средства", – сказал Монастырский, добавив, что именно Владимир Путин с помощью искусственного миграционного кризиса оказывает давление на Европу.

Подробнее о ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши, о том, как все началось и есть ли угроза для Украины, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, тысячи мигрантов, пытающихся прорваться через белорусско-польскую границу, могут пойти через территорию Украины. Сложившаяся ситуация угрожает стабильности и безопасности всего Европейского Союза, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.