Британия вводит санкции против 8 российских олигархов: кто они

Великобритания ввела санкции против ряда российских олигархов, работающих в важных для экономики РФ отраслях. Среди прочих под ограничения попали глава правления Газпромбанка Андрей Акимов и руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков.

Об этом сообщает правительство Соединенного королевства. В частности, речь идет о:

Вячеславе Канторе – крупнейшем акционере компании по производству удобрений "Акрон", имеющей важное стратегическое значение для правительства России;

Андрее Гурьеве – сподвижнике Владимира Путина и основателя "ФосАгро", важной стратегической компании, производящей удобрения;

Сергее Когогине – директор КамАЗа, производителя грузовиков и автобусов, в том числе для российских военных;

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Сергее Иванове – президенте крупнейшей в мире алмазодобывающей компании "Алроса", которая также попала под санкции Великобритании;

Леониде Михельсоне – основателе и генеральном директоре ведущего российского производителя природного газа "Новатэк";

Андрее Акимове – генеральном директоре третьего по величине банка России Газпромбанк.

Александре Дюкове – генеральном директоре третьей по величине в России государственной нефтедобывающей компании "Газпром нефть".

Борисе Ротенберге – сыне совладельца крупнейшей в России газопроводной компании СГМ. Семья Ротенбергов известна своими тесными связями с Путиным, и некоторые из них уже попали под санкции.

Помимо этого Великобритания полностью замораживает активы двух крупных российских банков – Сбербанка и "Московского кредитного банка". Также Британия введет "полный запрет" на внешние инвестиции в РФ. Для понимания масштабов: в 2020 году их объем составил 11 млрд фунтов стерлингов.

"Помимо этого, к концу 2022 года будет полностью прекращен импорт российского угля и нефти. А также, как можно скорее после этого, импорт газа", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: Британия намерена запретить импорт российской металлургической продукции. В частности, из:

железа;

стали.

А уже со следующей недели (начнется 11 апреля) будет запрещен экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. "Это снизит возможности РФ по добыче и экспорту нефти, что нанесет ей [большой] удар", – подчеркнули в правительстве Британии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками.

Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику – те компании, которые еще вкладывают деньги в российские "дочки", больше не смогут этого делать. Санкции вводятся совместно с ЕС и странами "Большой семерки".