ЕС потребует остановить "Северный поток-2" и введет новые санкции из-за Навального – De Spiegel

Парламент ЕС требует прекратить строительство "Северного потока-2" из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Требование поддержали парламентские группы консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых, сообщает немецкое издание De Spiegel. В распоряжение газеты попал проект резолюции, в котором говорится: ЕС должен немедленно остановить завершение строительства газопровода через Балтийское море.

Помимо приостановления строительства "Северного потока-2", депутаты также призывают ввести санкции против "физических и юридических лиц, которые участвовали в решении об аресте и заключении Алексея Навального". Под санкции могут попасть лица, ответственные за нападения на членов оппозиции, "российских олигархов", "членов ближайшего окружения президента Путина" и "пропагандистов СМИ".

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

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