ЕС может ввести санкции против "любовницы" Путина – Bloomberg

В Европейском Союзе хотят ввести санкции против бывшей российской гимнастки Алины Кабаевой. Ее уже на протяжении долгого времени называют любовницей президента РФ Владимира Путина, однако официально эта информация не подтверждена.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что Кабаева "тесно связана" с Путиным – она возглавляет российскую National Media Group (Национальную медиагруппа), которая владеет долями почти во всех основных росСМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду.

"Поэтому она несет ответственность за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении. В то же время подчеркивается: окончательно решение по Кабаевой в ЕС еще не приняли.

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В конце апреля The Wall Street Journal сообщала, что американские чиновники планировали включить Алину Кабаеву в свой санкционный список, но в последний момент передумали. Причиной, по данным издания, стали опасения, что Путин расценит это как очень личный удар.

"А это может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США. Поэтому такой шаг пока отложили", – отмечали тогда аналитики.

В то же время США и ЕС уже ввели санкции против дочерей Путина. "Дочери Путина – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – попали под санкции за получение выгоды от российского правительства", – отметили по поводу европейских санкций в Reuters.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под санкции США попала также семья главы МИД РФ Сергея Лаврова. В частности, речь идет о его жене и дочери.