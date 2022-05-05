Венгрия не поддержит шестой пакет санкций ЕС против России: называет его "исторической ошибкой"

Венгрия не поддержит шестой пакет санкций ЕС против РФ в его нынешнем виде. Премьер страны Виктор Орбан назвал его "исторической ошибкой", а также выразил уверенность в том, что он подорвет экономическую безопасность страны. Сам же пакет, среди прочего, включает нефтяное эмбарго против России.

Об этом Орбан написал в письме главе Еврокомисси Урсуле фон дер Ляйен, сообщает Financial Times. В нем он также утверждает: предлагаемые меры могут вызвать дальнейший рост цен на энергоресурсы.

Помимо этого Орбан отметил, что предлагаемые санкции требуют модернизации альтернативной инфраструктуры поставок и полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. А чтобы перестроиться, нужны инвестиции, которые, по его словам, являются излишними "и, следовательно, не могут быть профинансированы на рыночной основе".

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"Ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные Комиссией. Из-за санкций [венгерские] национальные ресурсы должны быть перераспределены на избыточные инвестиции в ископаемые – а у ЕС будет достаточно финансирования для нас только на бумаге", – написал Орбан.

Кроме того, он отметил: если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения по введению нефтяного эмбарго против России, то "ей придется нести полную ответственность за исторический провал европейской интеграции".

В свою очередь, Болгария намерена просить ЕС о своем исключении из нефтяного эмбарго против РФ, предложенного Еврокомиссией в рамках шестого санкционного пакета. Свое решение власти страны мотивируют желанием избежать рисков для работы нефтеперерабатывающих заводов и производства.

"Позиция Болгарии в отношении нефти ясна. Мы будем просить об отсрочке от ЕК. Мы ищем внутренние решения, чтобы не было рисков для продолжения работы НПЗ и производства", – сказал по этому поводу министр энергетики страны Александр Николов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Европейский Союз на данный момент не разрабатывает никаких планов отказа от российского газа. Этот вопрос просто не обсуждается.