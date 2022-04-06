США вводят санкции против дочерей Путина

США вводят санкции против дочерей президента России Владимира Путина, а также супруги и дочери главы российского МИД Сергей Лаврова. Также под ограничения попали зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Об этом сообщили в Белом доме. "Президент Байден подпишет новый указ, который включает санкции против представителей российской элиты и членов их семей. Некоторые из них [напрямую] ответственны поддержку Путина в войне с Украиной", – говорится в сообщении.

Отмечается: после введения санкций, эти личности будут "отрезаны от финансовой системы США". Кроме того, будут "заморожены все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах".

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Помимо этого США вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками.

Также вводится запрет на новые инвестиции в российскую экономику – те американские компании, которые еще вкладывают деньги в российские "дочки", больше не смогут этого делать. Санкции вводятся в ответ на зверства российских военных в Украине, в том числе Бучанскую резню. Теперь США полностью заблокировали более двух третей российского банковского сектора.

"Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела. Сбербанк владеет почти третью всех активов российского банковского сектора и имеет системное значение для российской экономики. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России и четвертым по величине финансовым институтом России в целом", – отметили в США.

Запрет на новые инвестиции в Россию, по мнению Белого дома, еще больше изолирует агрессора от мировой экономики. Уже более 600 транснациональных компаний самостоятельно решили покинуть Россию, теперь остальные американские фирмы не смогут вкладывать деньги в свой бизнес в РФ.

Также гражданам США запрещают иметь дела с крупными российскими госпредприятиями. "Тем самым подрываем способность Кремля использовать эти организации для обеспечения и финансирования своей войны в Украине. Министерство финансов объявит об этих организациях завтра (7 апреля. – Ред.)", – уточнили в Белом доме.

Отметим, что эти санкции могут оказаться не последними. Ранее временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Запад не намерен снимать санкции против России. По ее словам, Кремль должен заплатить за все, что сделал.

"Мы будем внедрять санкции во всех возможных сферах до тех пор, пока президент Путин не пересмотрит свое ошибочное поведение", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый пакет санкций ЕС против РФ, вероятно, будет включать лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.