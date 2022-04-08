Евросоюз заморозил активы дочерей Путина и российских олигархов
Евросоюз ввел санкции против дочерей президента России Владимира Путина, а также ряда российских олигархов. В частности, под ограничения попал глава Сбербанка – крупнейшего банка в РФ – Герман Греф. Их активы заморожены.
Об этом сообщает Reuters. "Дочери Путина – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – попали под санкции за получение выгоды от российского правительства", – говорится в сообщении.
Также ЕС заморозил активы ряда российских олигархов. Среди них:
глава одного из ключевых банков РФ – Сбербанка – Герман Греф;
исполнительный директор нефтяной компании "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов;
основатель алюминиевого гиганта "Русал" Олег Дерипаска;
миллиардеры Борис и Игорь Ротенберги;
главный акционер крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" Саид Керимов;
глава российского интернети-магазина Ozon Александр Шульгин.
Кроме того, ЕС заморозил активы ряда российских банков. В частности:
ВТБ;
"Новикомбанка";
"Совкомбанка";
банка "Открытие".
Помимо них в санкционный список попали предприятия российского ВПК. Среди них:
концерн "Калашников";
"Военно-промышленная компания";
корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Эти ограничения являются частью пятого пакета санкций ЕС против России из-за развязанной ею войны против Украины. В частности, он включает в себя запрет на импорт угля из РФ. Помимо этого, новые европейские санкции предполагают:
персональные санкции против "олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных";
ограничения против промышленных и технологических секторов, связанных с проведением войны в Украине;
ограничения против автотранспортных компаний России и Беларуси;
заморозку активов нескольких банков;
эмбарго на поставки оружия;
запрет на заход российских судов в порты ЕС.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США ввели полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками.