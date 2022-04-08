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Евросоюз заморозил активы дочерей Путина и российских олигархов

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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Евросоюз заморозил активы дочерей Путина и российских олигархов

Евросоюз ввел санкции против дочерей президента России Владимира Путина, а также ряда российских олигархов. В частности, под ограничения попал глава Сбербанка – крупнейшего банка в РФ – Герман Греф. Их активы заморожены.

Об этом сообщает Reuters. "Дочери Путина – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова – попали под санкции за получение выгоды от российского правительства", – говорится в сообщении.

Также ЕС заморозил активы ряда российских олигархов. Среди них:

  • глава одного из ключевых банков РФ – Сбербанка – Герман Греф;

  • исполнительный директор нефтяной компании "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов;

  • основатель алюминиевого гиганта "Русал" Олег Дерипаска;

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  • миллиардеры Борис и Игорь Ротенберги;

  • главный акционер крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюс" Саид Керимов;

  • глава российского интернети-магазина Ozon Александр Шульгин.

Кроме того, ЕС заморозил активы ряда российских банков. В частности:

  • ВТБ;

  • "Новикомбанка";

  • "Совкомбанка";

  • банка "Открытие".

Помимо них в санкционный список попали предприятия российского ВПК. Среди них:

  • концерн "Калашников";

  • "Военно-промышленная компания";

  • корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

Эти ограничения являются частью пятого пакета санкций ЕС против России из-за развязанной ею войны против Украины. В частности, он включает в себя запрет на импорт угля из РФ. Помимо этого, новые европейские санкции предполагают:

  • персональные санкции против "олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных";

  • ограничения против промышленных и технологических секторов, связанных с проведением войны в Украине;

  • ограничения против автотранспортных компаний России и Беларуси;

  • заморозку активов нескольких банков;

  • эмбарго на поставки оружия;

  • запрет на заход российских судов в порты ЕС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что США ввели полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещается вести дела с этими банками.