В России уже большой дефицит бюджета, а дальше будет еще хуже, – министр экономики о действии санкций

Введенные против России санкции за ее полномасштабное вторжение в Украину имеют мощный эффект и больно бьют по ее экономике. В частности, по итогам 2022 года в РФ был зафиксирован дефицит бюджета в 3,35 трлн рублей (около 50 млрд долларов по актуальному курсу) – или около 2,3% ВВП.

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Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она отметила: также РФ была вынуждена увеличить выпуск внутренних заимствований – причем по плавающим ставкам, "что увеличит затраты на обслуживание долга".

"Фонд национального благосостояния, средства которого с октября используются на покрытие дефицита бюджета, уменьшился на десятки миллиардов долларов. Если на конец 2021 года у фонда было 182,59 млрд долларов, то на сегодняшний день – около 148 млрд долларов", – сообщила министр.

В то же время, подчеркнула она,экономическое состояние России в дальнейшем будет только ухудшаться. Так:

в 2023 году ожидается дефицит бюджета РФ "на уровне по крайней мере 6%";

в случае более жесткой позиции санкционной коалиции по потолку цен на нефть и нефтепродукты "ситуация будет еще хуже".

Тем временем, ЕС продлил все введенные против России санкции как минимум, до 31 июля 2023 года. Речь идет о всех ограничениях, наложенных на Россию после ее вторжения в Украину. Первые из них были введены еще в 2014 году – и с тех пор их регулярно продлевали. А после полномасштабного вторжения они были существенно расширены. В частности, ограничения касаются:

торговли;

финансов;

технологий;

товаров двойного назначения;

промышленности;

транспорта;

предметов роскоши.

"Они также охватывают запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от системы SWIFT нескольких российских банков, а также приостановку вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ", – рассказали в Совете ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в ближайшее время Россию ожидает ужесточение санкций. По информации журналиста Рикарда Йозвяка, ЕС может утвердить новый – десятый – пакет ограничений к годовщине полномасштабного нападения РФ на Украину – 24 февраля.

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