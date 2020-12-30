"Энергоатом" подаст в суд против России за аннексию Крыма

Национальная компания "Энергоатом" подаст арбитражный иск против России на сумму в $100 млн (около 2,8 млрд грн).

Об этом в интервью LIGA.net сообщил и.о. президента компании Петр Котин. По его словам, госкомпания собирается судиться с РФ из-за потери Донузлавской ВЭС, расположенной в оккупированном Крыму. После оккупации полуострова в 2014 году эта ветроэлектростанция "перешла" во владение компании Крымские генерирующие системы, свидетельствуют судебные материалы Арбитражного суда Центрального округа России.

"($100 млн – Ред.) Это предварительная цифра. Точная сумма иска будет определена после работы юристов и не раньше, чем через полгода", – сказал Котин.

"Энергоатом" заключил договор с международной юридической фирмой Shearman&Sterling на услуги по подготовке иска.

Основным объектом спора является расположенная в Сакском районе оккупированного РФ Крыма Донузлавская ВЭС. Американская Shearman&Sterling – одна из крупнейших в мире адвокатских контор и представляет, в частности, Литву в споре с "Газпромом".

В "Энергоатоме" подчеркнули, что юрфирма имеет уникальный опыт в инвестиционных арбитражных делах против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с подобными исками к РФ в международный арбитраж обращались Ощадбанк, "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго".

В мае 2018 года Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за оккупацию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Дальше всего продвинулся Ощадбанк: 26 ноября 2018 года Арбитражный трибунал в Париже принял решение о взыскании с РФ в его пользу $1,3 млрд, и в настоящее время банк добивается исполнения этого решения.