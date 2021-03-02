Доллар в Украине пробил психологическую отметку

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару во вторник, 2 марта, на отметке 28,00 грн/$. За сутки американская валюта подорожала на 6 копеек.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 33,71 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар:

Покупка – 27,85 грн/$;

Продажа – 28,05 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,40 грн/€;

Продажа – 33,80 грн/€.

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в первую неделю марта доллар будет колебаться около уже привычной отметки в 28 грн/$. С одной стороны, накануне посевной аграрии активнее продают валюту, что снижает ее стоимость, с другой – неопределенность в сотрудничестве с МВФ создает давление на гривню.