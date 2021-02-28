Как изменится курс доллара в Украине: аналитики дали прогноз на март

В Украине в первую неделю марта доллар будет колебаться около уже привычной отметки в 28 грн/$. С одной стороны, накануне посевной аграрии активнее продают валюту, что снижает ее стоимость, с другой – неопределенность в сотрудничестве с МВФ создает давление на гривну.

О том, как и почему будет меняться курс доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Резких колебаний курса американской валюты в ближайшую неделю не будет, уверены опрошенные аналитики. Стоимость доллара будет находиться около психологической отметки в 28 грн/$.

Что повлияет на курс доллара:

отсутствие новостей о дальнейшем сотрудничестве с МВФ;

низкий спрос на валюту в Украине;

компенсация НДС;

рост случаев заражения коронавирусом;

подготовка аграриев к посевной.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,0 грн. Наличный доллар – около 27,9/28,1 грн", – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов озвучивает более позитивный для гривны сценарий. Вероятно, доллар будет находиться в пределах диапазона 27,70-27,95 грн. Евро к гривне, полагает он, продолжит рост до уровня 34,25.

"Вполне очевидно, что НБУ будет активно выкупать доллары США в свои резервы при сильной девальвации американской валюты, так что существенного укрепления гривны ожидать не стоит", – прогнозирует аналитик.

Итоги зимы для гривны в целом нейтральны: сильная девальвация не произошла, а ее чрезмерное укрепление не допустил Нацбанк. С начала года регулятор выкупил на межбанковском рынке более 200 млн долларов. Старт посевной кампании будет стимулировать аграриев к продажам валютной выручки, что увеличит спрос на гривну (американская валюта подешевеет).

"Ухудшение эпидемиологической ситуации и введение карантина в ряде регионов спровоцировали снижение деловой активности. По этой причине спрос сохраняется лишь у импортеров энергоносителей и ритейла, которые осуществляют хозяйственную деятельность даже во время локдауна. Старт вакцинации, безусловно, добавил позитива на рынки, но пока сложно сказать о ее темпах и эффективности", – поясняет Андрей Гойлов.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий", уверен, что с 1 марта курс продажи наличного доллара сохранит торги в диапазоне 27,85-28,05 грн. Разница стоимости будет зависеть как от дня недели, так и от региона:

"Внутренняя политическая ситуация не создает дисбалансы, а значит, не выступает драйвером для продаж национальной валюты. Спрос на валюту повысится как только банковским клиентам экспортерам зайдут на счета деньги от Госказначейства – это станет главным драйвером для роста курса до уровня в 28 гривен и выше на банковских торгах".

Сложнее всего будет доказать МВФ, что уже в краткосрочной перспективе Украине удастся сократить дефицит государственного бюджета. К примеру, кредитор хочет, чтобы в следующем году "дыра" была на уровне 3,5% ВВП, а в украинском Минфине рассматривают варианты с дефицитом на 2022 год в пределах 4,5-5% ВВП.

Чего хотят от Украины в фонде:

улучшения законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления;

мер, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;

законодательных инициатив по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства;

мер в секторе энергетики.

Представитель фонда Джерри Райс добавил, что миссия обсуждала вопросы улучшения управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

"Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных проблем, мы непременно продолжим сотрудничество с Украиной", – отметил Райс. В то же время представитель Международного валютного фонда не назвал каких-то сроков нового визита в Украину.

Но даже без нового транша в ближайшее время ожидать девальвации гривны, отмечают эксперты, не стоит. Причин для волнений нет. Также и без нового кредита резервов для выполнения уже взятых на себя обязательств хватит.