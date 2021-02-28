Как изменится курс доллара в Украине: аналитики дали прогноз на март
В Украине в первую неделю марта доллар будет колебаться около уже привычной отметки в 28 грн/$. С одной стороны, накануне посевной аграрии активнее продают валюту, что снижает ее стоимость, с другой – неопределенность в сотрудничестве с МВФ создает давление на гривну.
О том, как и почему будет меняться курс доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.Сколько будет стоить доллар в марте
Резких колебаний курса американской валюты в ближайшую неделю не будет, уверены опрошенные аналитики. Стоимость доллара будет находиться около психологической отметки в 28 грн/$.
Что повлияет на курс доллара:
отсутствие новостей о дальнейшем сотрудничестве с МВФ;
низкий спрос на валюту в Украине;
компенсация НДС;
рост случаев заражения коронавирусом;
подготовка аграриев к посевной.
"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,0 грн. Наличный доллар – около 27,9/28,1 грн", – говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
Аналитик RoboForex Андрей Гойлов озвучивает более позитивный для гривны сценарий. Вероятно, доллар будет находиться в пределах диапазона 27,70-27,95 грн. Евро к гривне, полагает он, продолжит рост до уровня 34,25.
"Вполне очевидно, что НБУ будет активно выкупать доллары США в свои резервы при сильной девальвации американской валюты, так что существенного укрепления гривны ожидать не стоит", – прогнозирует аналитик.
Итоги зимы для гривны в целом нейтральны: сильная девальвация не произошла, а ее чрезмерное укрепление не допустил Нацбанк. С начала года регулятор выкупил на межбанковском рынке более 200 млн долларов. Старт посевной кампании будет стимулировать аграриев к продажам валютной выручки, что увеличит спрос на гривну (американская валюта подешевеет).
"Ухудшение эпидемиологической ситуации и введение карантина в ряде регионов спровоцировали снижение деловой активности. По этой причине спрос сохраняется лишь у импортеров энергоносителей и ритейла, которые осуществляют хозяйственную деятельность даже во время локдауна. Старт вакцинации, безусловно, добавил позитива на рынки, но пока сложно сказать о ее темпах и эффективности", – поясняет Андрей Гойлов.
Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий", уверен, что с 1 марта курс продажи наличного доллара сохранит торги в диапазоне 27,85-28,05 грн. Разница стоимости будет зависеть как от дня недели, так и от региона:
"Внутренняя политическая ситуация не создает дисбалансы, а значит, не выступает драйвером для продаж национальной валюты. Спрос на валюту повысится как только банковским клиентам экспортерам зайдут на счета деньги от Госказначейства – это станет главным драйвером для роста курса до уровня в 28 гривен и выше на банковских торгах".Вопрос МВФ: что нужно изменить
Сложнее всего будет доказать МВФ, что уже в краткосрочной перспективе Украине удастся сократить дефицит государственного бюджета. К примеру, кредитор хочет, чтобы в следующем году "дыра" была на уровне 3,5% ВВП, а в украинском Минфине рассматривают варианты с дефицитом на 2022 год в пределах 4,5-5% ВВП.
Чего хотят от Украины в фонде:
улучшения законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления;
мер, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;
законодательных инициатив по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства;
мер в секторе энергетики.
Представитель фонда Джерри Райс добавил, что миссия обсуждала вопросы улучшения управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.
"Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных проблем, мы непременно продолжим сотрудничество с Украиной", – отметил Райс. В то же время представитель Международного валютного фонда не назвал каких-то сроков нового визита в Украину.
Но даже без нового транша в ближайшее время ожидать девальвации гривны, отмечают эксперты, не стоит. Причин для волнений нет. Также и без нового кредита резервов для выполнения уже взятых на себя обязательств хватит.