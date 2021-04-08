Доллар в Украине подорожает: сколько заплатим за валюту

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
1 минута
1,0 т.
Курс доллара в НБУ

В Украине курс доллара с 7 до 8 апреля увеличится с 27,83 до 27,89 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Стоимость валюты определяется в результате спроса и баланса на рынке. Регулятор же показывает усредненное значение, которое формируется исходя из данным по всем совершенным сделкам.

Доллар в Украине подорожает: сколько заплатим за валюту

Ранее МВФ пересмотрел свои оценки стоимости валюты на ближайшее время. Так, согласно расчетам фонда, среднегодовой курс доллара в Украине составит:

  • 2021 год - 27,98 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,12 грн/$);

  • 2022 год - 27,61 грн/$ (предыдущий прогноз – 27,96 грн/$);

  • 2023 год - 27,59 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

  • 2024 год - 27,75 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

  • 2025 год - 27,75 грн/$ (предыдущий прогноз – 28,10 грн/$);

  • 2026 год - 27,75 грн/$.

В Украине курс доллара в ближайшее время может достичь отметки в 28 грн/$. Ключевым фактором, который оказывает влияние на рынки, стала эпидемиологическая ситуация. Бизнес вынужден адаптироваться к условиям перманентного локдауна.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".

  • В Украине курс доллара с 5 до 6 апреля снизится с 27,95 до 27,93 грн/$. Регулятор показывает усредненное значение, в то же время реальная стоимость валюты формируется исходя из баланса спроса и предложения на рынке.

УкраинаКурс валютНациональный банк Украиныгривнядоллар