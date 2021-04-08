Долар в Україні подорожчає: скільки заплатимо за валюту

В Україні курс долара з 7 до 8 квітня збільшиться з 27,83 до 27,89 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних Національного банку України. Вартість валюти визначається в результаті попиту і балансу на ринку. Регулятор ж показує усереднене значення, яке формується виходячи з даними з усіх зроблених операцій.

Раніше МВФ переглянув свої оцінки вартості валюти на найближчий час.

Так, згідно з розрахунками фонду, середньорічний курс долара в Україні становитиме:

2021 рік – 27,98 грн/$ (попередній прогноз – 28,12 грн/$);

2022 рік – 27,61 грн/$ (попередній прогноз – 27,96 грн/$);

2023 рік – 27,59 грн/$ (попередній прогноз – 28,10 грн/$);

2024 рік – 27,75 грн/$ (попередній прогноз – 28,10 грн/$);

2025-й – 27,75 грн/$ (попередній прогноз – 28,10 грн/$);

2026 рік – 27,75 грн/$.

Раніше повідомлялося, що в Україні курс долара найближчим часом може досягти позначки в 28 грн/$. Ключовим фактором, який впливає на ринки, стала епідеміологічна ситуація. Бізнес змушений адаптуватися до умов перманентного локдауну.

Як повідомляв OBOZREVATEL: