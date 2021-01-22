Доллар в Украине подорожает: НБУ показал новую стоимость

В Украине курс доллара с 21 по 22 января увеличится с 28,2 до 28,25 грн/$.

Такой прогноз на официальном сайте опубликовал Национальный банк Украины. Оценки регулятора основываются на усредненной стоимости валюты по итогам всех сделок. Украинцы по такому курсу покупать доллар не могут.

Ранее аналитики объясняли, что есть вероятность укрепления курса гривни. Если бы иностранцы активно покупали украинские ценные бумаги, то гривня начала бы укрепляться. Однако этого не произошло.

Аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер также уверен, что стоимость доллара будет находиться около отметки в 28,1 грн/$. "Приток иностранного капитала в совокупности с операциями экспортеров и Нацбанка на рынке продолжит оказывать позитивное влияние на курс. Ожидаем курс около 28,10 за доллар", – поясняет эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.