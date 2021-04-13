Доллар в Украине подорожает: НБУ опубликовал курс

Александр Литвин
Александр Литвин
Mакроэкономика
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Курс доллара в Украине может изменится: названы главные риски для валюты

В Украине курс доллара с 12 до 13 апреля увеличится с 27,9 до 27,93 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных, опубликованных НБУ. Реальная стоимость доллара формируется на рынке в результате баланса спроса и предложения. Регулятор же показывает усредненное, справочное значение.

Доллар в Украине подорожает: НБУ опубликовал курс

Международные резервы Украины продолжают сокращаться. На начало апреля они составляли 27,04 млрд долларов. Почти 1,30 млрд долларов из этих резервов были потрачены на обслуживание внешних долгов – в частности, 570,50 млн ушло на обслуживание евробондов.

"Отсутствие соглашения с МВФ ограничивает Украину в привлечении более дешевого финансирования на международном долговом рынке. Все это сокращает ресурсы Нацбанка для поддержания курса национальной валюты к евро и доллару США. Полагаю, что на следующей неделе гривня к доллару ослабнет до уровня 28,05. Евро, вероятно, укрепится к отметке в 33,35", – отмечает эксперт Андрей Гойлов.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина и МВФ достигнут договоренностей в ближайшие два месяца, после чего для получения транша нужно будет выполнить "домашнюю работу". По его словам, до конца 2021-го курс гривни будет "плюс-минус стабильным".

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