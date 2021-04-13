Долар в Україні подорожчає: НБУ опублікував курс

В Україні курс долара з 12 до 13 квітня збільшиться з 27,9 до 27,93 грн/$.

Про це йдеться в довідкових даних, опублікованих НБУ. Реальна вартість долару формується на ринку в результаті балансу попиту і пропозиції. Регулятор ж показує усереднене, довідкове значення.

Міжнародні резерви України продовжують скорочуватися. На початок квітня вони становили 27,04 млрд доларів. Майже 1,30 млрд доларів із цих резервів було витрачено на обслуговування зовнішніх боргів – зокрема, 570,50 млн пішло на обслуговування євробондів.

"Відсутність угоди з МВФ обмежує Україну в залученні більш дешевого фінансування на міжнародному борговому ринку. Все це скорочує ресурси Нацбанку для підтримки курсу національної валюти до євро і долара США. Вважаю, що наступного тижня гривня до долара ослабне до рівня 28,05. Євро, ймовірно, зміцниться до позначки в 33,35", – зазначає експерт Андрій Гойлов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна і МВФ досягнуть домовленостей у найближчі два місяці, після чого для отримання траншу потрібно буде виконати "домашню роботу". За його словами, до кінця 2021-го курс гривні буде "плюс-мінус стабільним".