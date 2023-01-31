Доллар пошел вниз: какой курс установили украинские банки в последний день января

Украинские банки пересчитали наличный курс доллара. По состоянию на утро 31 января его установили на уровне 40,1/40,55 грн (покупка/продажа).

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По сравнению с утром 30 января, стоимость валюты в банках снизилась. Так:

на покупку – на 7 коп.;

на продажу – на 5 коп.

Какой курс в банках

Среди больших банков самый высокий курс на продажу установил Ощадбанк – 40,85 грн. За ним идут:

Сенс Банк – 40,8 грн;

Укрэксимбанк – 40,6 грн;

Укрсиббанк – 40,45 грн;

Универсал Банк – 40,4 грн;

ПриватБанк – 40,3 грн;

OTP Bank – 40 грн.

Покупает же доллары дороже всего Сенс Банк – по 40,25 грн. Далее следуют:

Ощадбанк – 40,2 грн;

Укрэксимбанк – 40,1 грн;

Укрсиббанк – 39,9 грн;

ПриватБанк – 39,8 грн;

Универсал Банк – 39,1 грн;

OTP Bank – 39 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Какой курс на черном рынке

На черном рынке же курс установился на уровне 40,3/40,4 грн. Это на на 8 и 5 коп. дешевле, чем днем ранее.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что будет с официальным курсом доллара

По словам замглавы НБУ Юрия Гелетия, в регуляторе не видят причин для пересмотра официального курса доллара. Таким образом он останется на уровне 36,56 грн.

Он отметил: НБУ располагает всеми необходимыми резервами для поддержания текущего курса доллара. Более того, увеличение вливаний Нацбанком валюты на рынок полностью компенсируется получением международной помощи. Ярким свидетельством чего, по словам замглавы НБУ, является состояние международных резервов.

"Резервов достаточно. И сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса", – сказал Гелетий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в Украине в период с 30 января по 5 февраля не ожидается значительного изменения наличного курса доллара – как в сторону роста, так и уменьшения. По прогнозам, в это время он будет находиться в уже привычных пределах 40-41 грн.

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