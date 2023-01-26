Что будет с официальным курсом доллара: в НБУ сделали заявление

В Нацбанке Украины не видят причин для пересмотра официального курса доллара. Таким образом он останется на уровне 36,56 грн.

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Об этом сообщил замглавы регулятора Юрий Гелетий. Он отметил: НБУ располагает всеми необходимыми резервами для поддержания текущего курса доллара.

Более того, увеличение вливаний Нацбанком валюты на рынок полностью компенсируется получением международной помощи. Ярким свидетельством чего, по словам замглавы НБУ, является состояние международных резервов.

"Резервов достаточно. И сейчас нет никаких оснований для перепривязки или перефиксации курса", – сказал Гелетий.

При этом он подчеркнул: валютный рынок Украины остается стабильным – даже несмотря на сезонное увеличение интервенций в декабре и январе. А спред (разброс) между официальным и наличным курсом находится в приемлемых пределах.

В то же время Гелетий заверил: в регуляторе намерены работать над введением валютных послаблений. Именно это направление там считают стратегическим.

Какой наличный курс доллара в Украине

Украинские банки повысили наличный курс доллара – однако только на покупку. По состоянию на утро 26 января он составлял 40,1 грн, что на 5 коп. выше, чем было 25 января. На продажу же курс остался неизменным – 40,55 грн.

На черном рынке же он снизился на покупку – с 40,42 грн до 40,4 грн. На продажу остался на прежнем уровне в 40,5 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский считает, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

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