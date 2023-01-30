Украинские банки пересчитали курс доллара: почем продают и покупают валюту

Доллар в Украине подорожал. По состоянию на утро 30 января банки установили наличный курс валюты на уровне 40,17/40,6 грн (покупка/продажа). Это на 12 и 5 коп. соответственно больше, чем было утром 29 января.

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Среди больших банков самый высокий курс на продажу установил Ощадбанк – 40,85 грн. За ним идут:

Сенс Банк – 40.8 грн;

Укрэксимбанк – 40,6 грн;

Укрсиббанк – 40,5 грн;

ПриватБанк – 40,3 грн;

OTP Bank – 40 грн.

Покупают же доллары дороже всего Ощадбанк и Сенс Банк – по 40,25 грн. Далее следуют:

Укрэксимбанк – 40,1 грн;

Укрсиббанк – 40 грн;

ПриватБанк – 39,8 грн;

OTP Bank – 39 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке же курс установился на уровне 40,38/40,45 грн. Это на на 2 и 3 коп. дешевле, чем днем ранее.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Будет ли доллар по 50 грн

По словам директора департамента казначейства Cominbank Германа Марченко, в Украине в период с 30 января по 5 февраля не ожидается значительного изменения наличного курса доллара – как в сторону роста, так и уменьшения. По прогнозам, в это время он будет находиться в уже привычных пределах 40-41 грн.

"Инерция рынка" и текущая ситуация подводят к прогнозу: в течение следующей недели глобальных изменений с курсом валют не произойдет. Таким образом, с 30 января по 5 февраля курс наличного доллара будет находиться в уже привычных границах 40-41 грн/доллар", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам замглавы НБУ Юрия Гелетия, в регуляторе не видят причин для пересмотра официального курса доллара. Таким образом он останется на уровне 36,56 грн.

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