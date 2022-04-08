Черногория ввела санкции против России, крупно в нее инвестирующей: поддерживает Украину в войне

Черногория объявила о введении санкций против России, являющейся ее крупным инвестором. Причина – развязанная ею война против Украины.

Об этом у себя в Twitter сообщил вице-премьер-министр страны Дритан Абазович. "Правительство приняло ограничительные меры в ответ на агрессивную войну России против Украины", – написал Абазович в Twitter, не сообщив детали санкций.

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Ранее же Черногория объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства РФ. Официальная нота об этом решении, устанавливающая семидневный срок выезда с территории Черногории, была вручена послу России 7 апреля 2022 года.

Отметим: Черногория является членом НАТО, но не входит в состав ЕС, будучи кандидатом на присоединение к союзу. При этом РФ является крупным инвестором в стране – многие богатые россияне имеют там недвижимость или яхты.

Как известно, послы стран Евросоюза одобрили пятый пакет санкций против России. Среди прочего они предполагают транспортную блокаду и эмбарго на поставки оружия. В общем же пакет включает:

запрет на импорт угля (обойдется России в 4 млрд евро в год в виде упущенной выгоды);

персональные санкции против "олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных";

ограничения против промышленных и технологических секторов, связанных с ведением войны в Украине;

ограничения против автотранспортных компаний России и Беларуси;

заморозку активов нескольких банков;

эмбарго на поставки оружия;

запрет на заход российских судов в порты ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз ввел санкции против дочерей президента России Владимира Путина, а также ряда российских олигархов. В частности, под ограничения попал глава Сбербанка – крупнейшего банка в РФ – Герман Греф. Их активы заморожены.