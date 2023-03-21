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Бывший глава "Укрзалізниці" и советник Зеленского стал министром: за что будет отвечать

Роман Костюченко
Mакроэкономика
3 минуты
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Бывший глава 'Укрзалізниці' стал министром

Бывшего главу "Укрзалізниці" Александра Камышина назначили министром по стратегическим отраслям промышленности. "За" проголосовали 312 народных депутатов.

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Это министерство занимается формированием и реализацией государственной промышленной и военно-промышленной политики в сферах оборонного заказа и оборонно-промышленного комплекса. А также:

  • самолетостроительной отрасли;
  • космической деятельности.

"Новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал бывший глава "Укрзалізниці" Александр Камышин. За – 312 [голосов]", – сообщил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Александра Камышина назначили министром по стратегическим отраслям промышленности

Днем ранее же народные депутаты проголосовали за отставку министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина. По словам Гончаренко, его рассматривают на должность посла в Китае.

О назначении было известно давно

О том, что Камышин будет назначен министром по стратегическим отраслям промышленности стало известно еще на прошлой неделе. Так, председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк 17 марта написал в Telegram: "Новым министром по стратегическим отраслям промышленности Украины будет Александр Камышин".

О будущем назначении Камышина стало известно 17 марта

Советник Зеленского

Об отставке из "Укрзалізниці" Камышин объявил 27 февраля – после полутора лет руководства компанией. "Я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером [Александром] Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции "Укрзалізниці" в Европе", – сообщил Камышин.

Кубраков подтвердил, что увольнение и новое назначение Камышина было согласовано с Мининфраструктуры. Он также уточнил, что компания продолжит работать "в заданном направлении". "Вместе с Александром Камышиным мы приняли решение об его отставке с должности председателя правления АО "Укрзалізниця" и назначении его на новую позицию – председателя Офиса "Укрзалізниці" по евроинтеграции", – сообщил Кубраков.

О причинах отставки Камышин не сообщил. Он лишь поблагодарил железнодорожников за работу, а президента Владимира Зеленского и министра инфраструктуры Александра Кубракова за оценку работы самого Камышина на должности. Также о причине увольнения Камышина не стал говорить Кубраков.

Об отставке из ''Укрзалізниці'' Камышин объявил 27 февраля

После этого – в начале марта – Камышин был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. "Назначить Камышина Александра Николаевича советником Президента Украины (вне штата)", – говорится в соответствующем указе от 3 марта.

Камышин был назначен внештатным советником президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" заявила о масштабной дерусификации железных дорог. В частности, компания переименует Южную и Юго-Западную железные дороги, ряд станций, а также поменяет нумерацию километража, для чего "нулевой километр" переносят в Киев. Все изменения закончить намерены до 2025 года.

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