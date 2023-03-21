Бывший глава "Укрзалізниці" и советник Зеленского стал министром: за что будет отвечать

Бывшего главу "Укрзалізниці" Александра Камышина назначили министром по стратегическим отраслям промышленности. "За" проголосовали 312 народных депутатов.

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Это министерство занимается формированием и реализацией государственной промышленной и военно-промышленной политики в сферах оборонного заказа и оборонно-промышленного комплекса. А также:

самолетостроительной отрасли;

космической деятельности.

"Новым министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины стал бывший глава "Укрзалізниці" Александр Камышин. За – 312 [голосов]", – сообщил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Днем ранее же народные депутаты проголосовали за отставку министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина. По словам Гончаренко, его рассматривают на должность посла в Китае.

О назначении было известно давно

О том, что Камышин будет назначен министром по стратегическим отраслям промышленности стало известно еще на прошлой неделе. Так, председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк 17 марта написал в Telegram: "Новым министром по стратегическим отраслям промышленности Украины будет Александр Камышин".

Советник Зеленского

Об отставке из "Укрзалізниці" Камышин объявил 27 февраля – после полутора лет руководства компанией. "Я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером [Александром] Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции "Укрзалізниці" в Европе", – сообщил Камышин.

Кубраков подтвердил, что увольнение и новое назначение Камышина было согласовано с Мининфраструктуры. Он также уточнил, что компания продолжит работать "в заданном направлении". "Вместе с Александром Камышиным мы приняли решение об его отставке с должности председателя правления АО "Укрзалізниця" и назначении его на новую позицию – председателя Офиса "Укрзалізниці" по евроинтеграции", – сообщил Кубраков.

О причинах отставки Камышин не сообщил. Он лишь поблагодарил железнодорожников за работу, а президента Владимира Зеленского и министра инфраструктуры Александра Кубракова за оценку работы самого Камышина на должности. Также о причине увольнения Камышина не стал говорить Кубраков.

После этого – в начале марта – Камышин был назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского. "Назначить Камышина Александра Николаевича советником Президента Украины (вне штата)", – говорится в соответствующем указе от 3 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" заявила о масштабной дерусификации железных дорог. В частности, компания переименует Южную и Юго-Западную железные дороги, ряд станций, а также поменяет нумерацию километража, для чего "нулевой километр" переносят в Киев. Все изменения закончить намерены до 2025 года.

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