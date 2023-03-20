Депутаты Верховной Рады уволили министров Федорова и Рябикина: что с ними будет дальше

Народные депутаты проголосовали за отставку министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина и вице-премьера-министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Последнего при этом назначат на новую должность в правительстве.

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"Предварительно, он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министром цифровой трансформации Украины. Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании", – сообщил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Рябикина, отметил он, могут перевести на дипломатическую службу. "Его рассматривают на посла в Китай", – сообщил Гончаренко.

Отставку Федорова поддержали 298 нардепов, сообщил заместитель председателя Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Он подтвердил, что "уже на следующем пленарном заседании его назначат на ту же должность с новым названием".

За отставку Рябикина проголосовали 303 депутата Рады. Заменит его, по словам Железняка, бывший глава "Укрзалізниці" Александр Камышин. "Назначение Камышина новым министром промышленности состоится на следующем пленарном заседании", – рассказал он.

О том, что Федоров будет переназначен на свою должность, но с расширенными полномочиями, ранее сообщил и премьер-министр Денис Шмыгаль. "Вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность – вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины", – говорится в сообщении.

Помимо Федорова и Рябикина, депутаты Верховной Рады поддержали отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки. "За" проголосовало 295 народных банцов, "против" – 1, воздержались 5 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, также депутаты Верховной Рады досрочно прекратили полномочия народного депутата Михаила Забродского. За соответствующее решение проголосовали 307 избранников.

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