"Укрзалізниця" перенесет "нулевой километр" в Киев, а Южная и Юго-Западная железные дороги получат украинские названия

"Укрзалізниця" намерена переименовать Южную и Юго-Западную железные дороги, ряд станций, отказаться от русского языка в деятельности компании, а также поменять нумерацию киллометража, для чего "нулевой километр" перенесут в Киев. Цель – избавиться от "засилья имперской, российской древности", не имеющей ничего общего с украинским настоящим. Все изменения закончить намерены до 2025 года.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: в настоящее время новые названия для обозначенных железных дорог не выбраны. Для этого будет проведено народное голосование – его запустят с 1 марта в "Дії".

"Почему железная дорога с центром в столице называется "Юго-Западная", а железная дорога, которая имеет центр в Харькове, на севере Украины, – "Южная"? Это засилье имперской, российской древности, не имеющей ничего общего с украинским настоящим. Именно поэтому в рамках нашей программы "Железная украинизация" мы изменим это раз и навсегда", – говорится в сообщении.

Переименуют станции

Кроме региональных железных дорог, новые названия получат и ряд станций. "Ленгородок, Октябрьская, Колхозная, Совхозная и многие другие. Российские ассоциативные наименования со времен обрусения Украины", – рассказали в компании.

Также, отметили там, изменения претерпят и фасады станций. Из них уберут перевод на русский.

Будут убраны русскоязычные надписи и в вагонах. А кроме того, условные обозначения для работников компании.

"Больше не будет, например, отметок "Ч" на железнодорожных светофорах. Ведь в Украине нет "четного" пути, есть парный", – объяснили в "Укрзалізниці".

Изменят нумерацию километража

Помимо этого в "Укрзалізниці" намерены изменить нумерацию километража. Теперь отсчет будет вестись от Киева.

"Почему условно в Киевской области мы видим километражные отметки типа "856"? Потому что нулевой километр наших железных дорог с тех же советских времен рассчитывается от Москвы. ... Отсчет украинских железных дорог будет начинаться от Центрального вокзала станции Киев-Пассажирский, где установлена нулевая отметка", – пояснили железнодорожники.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Украины в Польшу назначили новые поезда, которые вышли на маршруты с 19 февраля. Это два рейса: из Харькова в Перемышль (через Киев) и из Киева в Хелм (с возможностью пересадки в направлении Варшавы).

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