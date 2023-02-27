Глава "Укрзалізниці" Камышин подал в отставку

Глава "Укрзалізниці" (УЗ) Александр Камышин объявил о своей отставке после полутора лет руководства компанией. После увольнения он возглавит офис по евроинтеграции УЗ в ЕС.

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Об этом 27 февраля 2023 года заявил сам Камышин в своем Telegram-канале. "Я подаю в отставку. По совместному решению с вице-премьером [Александром] Кубраковым возглавлю офис по евроинтеграции "Укрзалізниці" в Европе", – говорится в сообщении.

О причинах увольнения Камышин не сообщил. Он лишь поблагодарил железнодорожников за работу, а президента Владимира Зеленского и министра инфраструктуры Александра Кубракова за оценку работы самого Камышина на должности.

Камышин был назначен в. и. о главы правления "Укрзалізниці" 11 августа 2021 года. Эта дата стала фактическим началом его руководства компанией, хотя официально он был назначен лишь 1 апреля 2022 года – на четыре года. На должности Камышин сменил Ивана Юрика.

До назначения в УЗ Камышин был управляющим партнером инвестиционной компании Fortior Capital. Также он работал инвестиционным директором компании СКМ. Кроме того, Камышин был известен в аграрных кругах как издатель Latifundist Media и как совладелец нескольких аграрных компаний, среди которых холдинговая компания "Гран Групп", "Североукраинская агропромышленная компания", Репкинское ХПП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" заявила о масштабной дерусификации железных дорог. В частности, компания переименует Южную и Юго-Западную железные дороги, ряд станций, а также поменяет нумерацию километража, для чего "нулевой километр" переносят в Киев. Все изменения закончить намерены до 2025 года.

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